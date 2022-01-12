老饕必點「海鮮神物」嚇壞人！網嚐一口大感不妙：好奇特
台灣四面環海，漁業資源豐富，民眾相當喜愛海鮮料理，可有些特殊部位卻不是人人都能接受，就有名老饕向眾人推薦一項「白色神物」，認為其口感軟嫩、美味至極，可其他網友則表示自己曾嘗了一口就偷偷吐掉，此物評價差異甚大。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 17:05:00
原PO於Dcard發文，推薦大家去海鮮餐廳時，若在菜單上看到「白子」這個品項一定要點，因為其口感軟糯、綿密，相當好吃。也說明白子其實是魚類精巢的意思，「不可描述部位的不可描述美味」。
雖然原PO熱情推薦，但許多網友表示若還沒吃過，第一次要保守嘗試，因為味道和口感極其微妙「建議大家還是先試嚐看看！我吃過一次這口感跟味道我超不能接受」、「看到這個東西就想到之前跟一位日本朋友去吃飯，他也一直推我試試看這個説很好吃，結果我吃一口就覺得非常不妙…實在吞不下去，最後還假藉擦嘴巴偷偷吐到衛生紙包起來」、「無法接受」。
熱愛白子的老饕們則大力附和原PO「一直好想吃吃看！日本還有一種痛風鍋裡面有滿滿的白子、牡蠣、安康魚肝，看起來超猛的欸」、「我也好喜歡」、「之前吃壽司吃到的！只沾醬油也好好吃」、「白子真的超好吃」、「超好吃的啦～～我也喜歡它奇特的口感，不過之前都只吃過炒三杯料理方式的」。 （編輯：李惠婷）