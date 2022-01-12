巷仔內／去年總稅收創紀錄　《財劃法》卻20年未修

財政部公布2021年總稅收達到2兆8450億元，相較預算目標數超徵逾4034億元，總稅收及超徵數都寫下歷史新紀錄。但各縣市政府都喊出財政困難，而《財政收支劃分法》已經20年未修法，《財政收支劃分法》與《地制法》一起討論有其必要性。
記者王敏旭／特稿
2022-01-12 18:39:17
目前統籌分配款呈現4種等級，包含首都、其他五都、特別縣市、其他縣市，首都台北市今年分配款人均1萬8890元，讓其他縣市望塵莫及，其他五都除了新北人均僅為9176元外，其餘人均落在1萬402元至1萬2452元。
特別縣市則像是花蓮、台東《花東地區發展條例》、離島則有《離島建設條例》，其餘就像宜蘭縣、彰化縣、新竹縣等縣市，其中人口已是非六都第一的彰化縣，人均分配款只有8265元，只高於新竹縣、低於宜蘭縣。
《財政收支劃分法》自1999年後就未修法過，地方政府施政、建設的財源，部分仰賴於統籌分配款，隨著近年來交通等公共建設備受重視，地方財源捉襟見肘，在總稅收創下紀錄時，不妨思考如何修法，讓中央、地方都有足夠財源。
而近期《地制法》吵得沸沸揚揚，各地方政府都希望藉由升格增加統籌分配款，但升格牽涉到人事、事權等項目多，因此在討論《地制法》時，也須討論《財政收支劃分法》，讓地方政府不須升格，就能解決財政問題。