強敵Omicron來襲！專家列「8大營養素」必吃：提升免疫力

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「畢竟腸道是人體最大的免疫器官」，高敏敏說，想要有好的腸道菌叢環境，就要努力增加好菌，而好菌就像是體內士兵，可以抑制壞菌、調節消化道機能、身體防護力自然也會增加，建議可以將優酪乳當作每天的乳飲品，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，像是常見的A菌、B菌，不僅能增加腸內益生菌，還能補充每日所需的乳製品營養。
第二「Omega-3」，吃好油，抗發炎，能降低體內慢性發炎、免疫細胞不過勞；如果飲食缺乏這類好油，肌膚容易敏感、免疫力較差。若攝取足夠，體內對抗病菌的白血球活躍度也會上升！但是Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取，因此高敏敏建議每周吃三次深海魚類，例如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚，以及每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。
第三「維生素C」，吃新鮮水果，維生素C亦能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加；但維生素C是水溶性的維生素，容易流失、身體不會自動合成、要透過每天攝取補充。她建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，每日攝取約100mg的維生素Ｃ即可，如：一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果。
第四「β-胡蘿蔔素」，吃黃綠紅蔬菜，維生素A及β-胡蘿蔔素是守護粘膜健康的根本；尤其橘紅色蔬果包括：紅蘿蔔、紅黃甜椒、番茄，其中的β-胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體，高敏敏建議一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小的不同種水果，其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。
第五「兒茶素」，喝綠茶，兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用，而綠茶的兒茶素含量最高，建議每天可以喝點綠茶；第六「鋅」，吃海鮮、堅果、蛋，礦物質鋅參與細胞的複製、分裂、修護，能幫助皮膚和黏膜組織的完整性，而當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，導致免疫力下降，建議補充牡蠣及蝦子等海鮮類或是攝取堅果及蛋來補充礦物質鋅。
第七「維生素D」，喝乳製品、曬太陽，體內維生素D濃度高，能降低感染機率，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外曬曬太陽；第八「維生素E 」，每天一小把堅果，增強保護力、降低染病風險，也建議平時就使用含有維生素E的植物油，去烹調含硒的新鮮食物（相輔相成增加保護力）。（編輯：郭佩蓉）
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