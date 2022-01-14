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去旅遊「男友總是賴床」她氣炸！眾反喊：妳出社會就知道

▲原PO表示每次和男友出遊，男友總是睡很晚，導致行程被耽誤，讓她很生氣，豈料貼文一出，網友反喊「等妳出社會就知道」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲原PO表示每次和男友出遊，男友總是睡很晚，導致行程被耽誤，讓她很生氣，豈料貼文一出，網友反喊「等妳出社會就知道」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 14:01:05

許多情侶會趁假日一起到外地旅遊過夜，增進彼此感情、製造更多回憶，但若在旅途中不慎吵架，恐會敗興而歸；對此，就有一名女大生發文，表示每次和男友出遊，都是她一手包辦所有行程，但男友總是睡很晚，導致行程被耽誤，讓她氣喊「到底多累」，豈料貼文一出，網友反喊「等妳出社會就知道」。

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該名女大生在社群平台《Dcard》上以「男友覺得旅遊為什麼不能睡晚一點再出門？」為題發文，表示去年12月的聖誕節與跨年週末，她與男友都有安排旅行，像是訂飯店、吃的、交通和景點，所有行程都是她一手包辦。

不過男友雖然都百般配合，卻沒有幫忙找景點，讓她感受不太好，「不然有時候，他都很狀況外，像去台北的前一天才問我飯店訂了嗎？ 問題是我一個月前訂好也有跟他說了」，可是男友卻總說「我上班很累，沒有時間找那些，妳是學生時間比較多，妳可以多找」。

原PO說，男友其實不愛出門，說是為了陪她才會出門，原PO想起過去的旅遊經驗，男友總是會賴床，拖到時間，導致原訂出門時間延後；但男友認為，「平時上班已經很累，都睡不飽了，週末放假想睡飽一點，等出社會就知道了，就不會想往外跑，出去玩還得花時間、金錢，每次假期結束回家睡一晚又得上班，週末有時就只想在家打電動休息，覺得沒必要出門走走」。

▲原PO表示每次和男友出遊，男友總是睡很晚，導致行程被耽誤，讓她很生氣，豈料貼文一出，網友反喊「等妳出社會就知道」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲原PO表示每次和男友出遊，男友總是睡很晚，導致行程被耽誤，讓她很生氣，豈料貼文一出，網友反喊「等妳出社會就知道」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
但原PO則認為，「早起早回，更何況難得出遊，不就是要抓緊時間好好旅遊？平時週末也一定會讓男友睡到飽，問題是這應該是一年難得的幾天旅遊，且旅遊也是製造回憶的好方法，週末就喜歡和男友去走走」，倆人觀點不同，也讓她很苦惱，「到底是有多累？還是只是想在家打電動而已？旅遊規劃幾乎都是我，男生真的上班有累到不幫忙找幾個景點？還是只是有心沒心問題」？

貼文一出，網友全愣，「等妳出社會，不一定會跟他一樣，但一定能理解他為什麼會這樣」、「的確，大學都是夜生活嗨爆的，當社畜之後放假只想睡覺」、「你就真的不知道上班有多累吧… 你要不要去打工啊？休假就是要睡到爽啊」、「你完全沒站在他的立場替他想欸，沒上過班的妳又怎麼知道上班有多累，真的是沒出過社會的小妹妹」、「覺得兩個人要長久，還是得互相體諒吧」，而原PO事後也表示，有和男友道歉，也認為「對於感情上，我覺得我要成長的部分還有許多」。（編輯：郭佩蓉）

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