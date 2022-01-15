吃火鍋怎煮才專業？老饕曝「不敗神招」：湯頭清甜不膩口
冬天是吃火鍋的最佳季節，不僅暖身也暖胃，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；對此，就有一名網友表示，他吃火鍋時有一個習慣，就是不喜歡先放肉，貼文一出，也有老饕分享吃火鍋的「不敗神招」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 09:57:42
該名網友在社群平台《Dcard》上以「火鍋肉還是最後放的對吧.....」為題發文，表示每次跟朋友去吃火鍋時，他們都會好奇問「你幹嘛不先放肉」，原PO則會回「我喜歡喝火鍋湯，看到湯肉渣太多真的很『母湯』啊」，因此好奇在文末發問「試問各位，你們去吃火鍋的時候都習慣把肉先放進去嗎？求認同」。
貼文一出，掀起熱議，「誰先來就煮誰」、「就是喜歡有肉味的湯！ 同時放！」、「覺得生肉上來後一直放到最後再煮會不新鮮，所以都先放」、「會先放菜下去煮，喜歡吃燉爛的高麗菜，但放肉後也會喝湯」。
不過，也有不少人認同原PO「肉後放」的順序，「肉放最後，因為煮過肉的湯就不喝了」、「肉絕對最後放，有人把肉丟進來我的鍋裡我還會不爽」、「都把菜全吃完才會開始煮肉，煮肉前會在撈一碗清湯起來！」、「菜熬湯、肉等火鍋料吃完了才吃，好吃的要留在最後啊」。
其中，還有內行人分享專業吃鍋的「神招」，「我肉都放下去燙幾秒就拿起來吃，只有菜跟火鍋料會煮久一點，所以不會特別有順序」、「肉會在大概吃到中間的時候才放，雖然不喜歡喝被肉染到的湯，可是最後才下肉然後全吃肉真的感覺超膩，然後菜我不會一開始全下，我會中間下肉的時候配幾片菜進去煮，感覺多多少少能讓湯清一點 （但也不排除是心理作用）」。（編輯：郭佩蓉）