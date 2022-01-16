朋友聽無「卡西no」！他問長輩對話 釣出大批網友狂舉例
台灣過去曾經受到日本殖民統治，當時許多民眾因此學會日語，現在有些人還會說這些從長輩那裏流傳下來的日文單字。不過一名網友和朋友聊天時，無意間脫口「卡西no」朋友卻聽不懂，因此他上網發問大家是否聽過老一輩說過的日語單字，沒想到立刻引起網友們討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 15:53:08
原PO在《PTT-Gossiping》發文表示，過去很多老一輩的人因為受過日本統治都會說日語，平時講話也會穿插日語單字，而自己從小耳濡目染有時也會脫口而出。一次和朋友聊到賭場的話題，提到「卡西no」一詞朋友卻完全聽不懂，後來原PO解釋就是「賭場」，但也讓原PO好奇地上網發文：「你們還記得多少老一輩會用的日語單字？」。
貼文一出，立刻有許多網友開始紛紛舉例：「麵包=胖」、「奇摩子（心情）」、「羅賴把（螺絲起子）」、「賴打（打火機）」、「拖拉庫（卡車）」、「喔都麥（摩托車）」、「林溝（蘋果）」、「卡幫（包包）」。
不過也有網友提到，有些日語其實是「外來語」，也就是英文或其他語言的日譯，例如原PO說的賭場「casino」其實是源自於義大利，意思是「避暑別墅或鄉間別墅」，因為大家會在這裡進行娛樂休閒活動，只是後來著重在賭博，因此才慢慢演變成「賭場」的意思。（編輯：陳珮瑜）