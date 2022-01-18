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7大熱門調酒誰是霸主？老司機警告兩種「失身酒」一杯倒

▲現代人生活壓力大，許多人下班後喜歡居家調酒，小酌一杯放鬆壓力，熱門調酒Top 7出爐，Mojito莫希托人氣奪冠。（圖／記者陳致宇攝）
▲現代人生活壓力大，許多人下班後喜歡居家調酒，小酌一杯放鬆壓力，熱門調酒Top 7出爐，Mojito莫希托人氣奪冠。（圖／記者陳致宇攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-18 14:31:26

現代人生活忙碌緊湊，很多人都喜歡在下班回家後，居家調酒小酌一杯，放鬆一整天累積的壓力。Social Lab社群實驗室追蹤最近一年內，關於「調酒」話題的網路聲量表現，分析最受網友關注的Top 7調酒，其中冠軍Mojito莫希托除了是熱門調酒，連IKEA台北城市店小巨蛋重新開幕時，也特別限定推出Mojito莫希托無酒精霜淇淋，可見調酒魅力深受大眾歡迎。

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▲熱門調酒網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲熱門調酒網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
根據Social Lab社群實驗室分析，最受網友熱議的人氣調酒中，「Mojito莫希托」的網路聲量居冠，除了平時就是酒吧裡的熱門調酒，很多網紅也會分享自製酒譜，像是加入芒果豐富層次感，或者是簡易版Mojito、無酒精版Mojito等熱門酒譜，讓一般人在家也能快速調配，享受居家調酒的快樂。

搭上Mojito熱潮，品牌也搶推莫希托口味商品來吸引大眾目光，像是IKEA台北城市店小巨蛋在去年11月底重新開幕時，就限定開賣無酒精Mojito霜淇淋，酸甜可口的滋味讓網友大推：「IKEA的Mojito霜淇淋，吃過後成為我心中第一名」，比店內收納小物還具高人氣。

▲IKEA台北城市店去年11/30重新開幕，限定推出Mojito莫希托無酒精霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店去年11/30重新開幕，限定推出Mojito莫希托無酒精霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）
而琴酒系列的調酒如「馬丁尼Martini」、「琴通寧Gin Tonic」，網路聲量分別位列第2、3名，也是許多老饕到酒館必點的調酒之一。相關討論包含「我最愛馬丁尼，每次去酒吧第一杯只點這個」，也有人提到「馬丁尼看起來簡單，但要調得好喝很難，很吃bartender功力」，網友則推薦「琴通寧在家就可以做，小黃瓜跟橙片加下去絕對好喝」。

至於什麼調酒喝了最容易醉？「失身酒」話題引起許多網友加入討論：「長島冰茶一杯都沒喝完就斷片」，也有人表示：「絕對是環遊世界，喝下去真的帶你環遊世界的暈」。被點名超好醉的長島冰茶，主要成份是伏特加、龍舌蘭酒和琴酒。而「環遊世界」幾乎把琴酒、威士忌、龍舌蘭、伏特加、萊姆酒等基酒全加了，與長島冰茶並列調酒界兩大失身酒，喝完之後會ㄎㄧㄤ到好像在「環遊世界」，不少夜店咖紛紛給予5顆星推薦「一杯倒」，並奉勸出門在外務必注意酒量，千萬別小看調酒的後勁。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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