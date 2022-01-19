冬天棉被怎蓋才會溫暖？實測結果驚呆 20人僅1位是內行
近幾日受到大陸冷氣團及東北季風影響，連續幾天低溫，又濕又冷的天氣讓人只想躲在被窩裡面，但你真的懂怎麼蓋棉被嗎？《NOWnews》先前曾報導「先蓋毯子還是棉被？一堆人蓋錯 專家教『正確順序』暖爆」，內容就提及正確蓋棉被的方法，表示這樣才會更溫暖，引發不少討論，而記者也實測之後，發現確實所言不假，也實際詢問街上路人，發現大多數人完全都沒有正確觀念。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 07:48:06
根據東妮寢飾行銷經理王佳慧表示，冬天棉被最佳蓋法建議毯子在最外面，再蓋上被子，才能加強人體和棉被中間的貼合度；人體本身會散熱，蓋棉被是為了製造熱能，蓬鬆的棉被就像保暖空氣層，而最外層的毛毯，除了增加被子與人體之間的貼合度，不透氣的毯子也像保護層，阻隔掉外頭的冷空氣，加強終極版則是常見的「三明治蓋法」，除了先蓋被子、最後蓋毯子之外，在床上另外再鋪一件毯子或保暖墊做底，上下夾攻有如三明治，冬眠時很難被冷醒。
而《NOWnews》記者遵循業者說法，於日前晚間實測「先蓋棉被再蓋毯子」以及「先蓋毯子再蓋棉被」，兩者各30分鐘的狀態下，發現「先蓋棉被再蓋毯子」的效果遠大於「先蓋毯子再蓋棉被」，身體的溫暖程度明顯有差異。
記者也實際詢問信義區街頭的路人，結果20人當中僅有一人認為應該要「先蓋棉被再蓋毯子」，其他人多數都是選擇「先蓋毯子再蓋棉被」，其原因認為毯子的毛接觸皮膚較為舒服，而且直觀上來說，毯子材質比一般棉被來的更加保暖，但公布正解後，不少人也露出驚訝的表情，直呼「以前都蓋錯了」。
此外，家事達人陳映如也提到同樣蓋法，若想加強保溫效果，先蓋蓬鬆的棉被，形成保暖空氣層，棉被上方再加蓋毛毯，阻絕冷空氣。因此若是現在你還習慣先蓋毯子的人，不如換個順序試試看，說不定未來的冬天再冷都能一覺到天亮囉！（編輯：張嘉哲）