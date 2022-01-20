唐吉訶德又開了！她一逛見「神亮點」 眾讚：2號店內行
日本知名的連鎖雜貨業者唐吉訶德DON DON DONKI又來了！這回二號店落腳忠孝新生光華商圈，今（20）日正式開幕營業，昨日就有不少人搶先進入觀摩、直擊，立刻有不少網友分享逛後的心得，引發網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 10:10:21
原PO在臉書社團「唐吉訶德分享老實說」貼文指出「唐吉訶德二號店真的蠻好逛的，是在一個平面，想回頭拿東西很快」只見貼出的照片，賣場內已經準備好要開幕的樣子，貨架上補齊商品備戰營業日，最大特色在於平面開闊的空間，與一號店西門不同，動線明顯擴大不少，讓顧客更好逛。
事實上，《NOWnews》記者19日也提前直擊唐吉訶德二號店，為大家整理出4大必逛亮點，其中一項就是因為過去西門一號店因為有樓層上下限制，二店選擇在商場B1全樓層，所以這次特別增加了推車功能，方便消費者購物，動線上也比過去清楚許多，入口是由統一手扶梯上下樓。
貼文一出，網友紛紛回應「二號店選擇平面的方式就對了！很內行」、「看起來真的比西門店寬敞很多欸！」、「動線感覺明顯比較好欸」、「動線設計真的很重要！西門店不能回頭選購物品，有時候會錯過一些東西」。（編輯：張嘉哲）