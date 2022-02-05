竹北遠百饗賓獨佔5品牌！日料、火鍋一次看

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眾所期待的頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」共410坪，座位數共339席，一餐區一名店的設計概念，九大日式料亭，頂級食材美饌，且共有二個大型包廂，可供聚餐或婚禮使用，包廂裡垂掛著閃耀迷人的施華洛世奇水晶燈，並展示一件來自日本的高級和服。為慶祝開幕，特推出竹北店限定的日式烤鰻魚串，醇香軟嫰，味美誘人。
全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」第五家分店「竹北遠百店」共253坪，座位數284席，3.0新店型匯集了都會時尚、新藝術、自然植栽三大元素，全店以白色和綠色為主調，餐區和料理也全面升級，現做義大利麵、職人手作和風壽司和因應竹科特性的沙拉食驗室。
甫於去年8月推出的饗賓第八品牌「小福利火鍋會所」，一上巿便受到火鍋族的喜愛，第二家店跨足新竹，小福利竹北遠百店共143坪，座位數156席，摩登復古的店裝設計帶入早期影像元素，主廚特製以大骨和蔬菜慢熬的鮮甜「汕頭湯底」和26種中藥熬製麻而不辣溫醇順口「麻辣湯底」、主廚群封測選出的黃金比例肉片、新鮮優質各式海鮮、備受好評敲碗待售的獨門「十八香特製沙茶」等，讓你在快節奏的現代，讓消費者玩心大開地一起好好吃鍋。
全台最大中式連鎖餐廳的「開飯川食堂」，將老川菜手藝添以新世代美食元素，重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，叫好叫座的「流口水雞」、香辣軟韌「翻滾吧！肥腸」、經典川味「麻婆燒豆腐」等各式迷人川味，讓人一吃上癮，第23家店位於遠百竹北店六樓共76坪，座位數94席，紅白相間俐落辛香氛圍。
榮獲泰國官方「泰精選」認證，聚集泰國各區特色料理，泰式街邊小吃、家常美味的「饗泰多」第9家店，藏身遠百竹北店七樓的復刻客家古厝老街區，共83坪，座位數100席。以火烤、涼拌、酥炸、熱炒等手法，呈現泰式酸甜香辣多元風味料理。