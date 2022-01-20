Omicron升溫尾牙能去嗎？ 外食族必知３招「減少病毒接觸」

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長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師表示，自1月初桃機爆發群聚事件以來，國內疫情確實有升溫現象。以目前二級警戒的態勢而言，疫情指揮中心雖未針對內用行為採取管制措施，提醒民眾關注指揮中心的最新公告，以及地方政府的政策方針；並因應政策隨時做出調整。出門在外需提防新冠病毒3種傳染途徑：
1. 飛沫傳染。減少飛沫傳染風險，在戶外或開放空間需確實戴上口罩，並保持社交距離。
2. 接觸傳染。避免接觸人群，並使用肥皂或洗手乳清潔雙手20秒以上。若不能即時清潔雙手，則需隨身攜帶酒精、乾洗手作清潔。
3. 空氣傳染（氣溶膠傳染）。避免在密閉空間或室內場所停留過久。
顏宗海醫師表示，距離過年尚有一周左右時間。疫情走向尚有變數，建議民眾提高警覺。若遇到聚會活動在外用餐，應注意以下3點：
1. 離開座位時需確實配戴口罩。
2. 用餐前洗淨雙手。
3. 用餐使用公筷母匙，避免病毒透過唾液傳染至同桌的用餐者。
南北來往吃團圓飯難逃「確診」？ 醫籲4點預防感染風險
至於採購或烹調年菜，是否要注意病毒透過物品接觸傳染的可能性？顏宗海醫師警告，民眾在處理食物時，若無確實清潔雙手或適當防護，病毒確實可能藉由飛沫汙染食物或食品容器。因此處理食材前配戴口罩、洗淨雙手，確實戴好手套阻絕接觸是較安全的作法。
傳統市場或超市人群眾多，較有群聚風險。顏宗海醫師建議，不妨在採買前事先準備購物清單，採買後立刻離開，減少群聚及感染可能性。採買份量以1-2週內即可，避免造成食材浪費或微生物汙染問題。
顏宗海醫師表示，科學上普遍認為，經食物外包裝傳染新冠病毒的機率較低，食材只要烹調時中心溫度超過70°C以上，便能徹底消滅病菌。總的而言，醫師建議疫情期間採買、烹煮食物的4大原則如下：
1. 擬定購買清單，避免於傳統市場中久留、造成食物浪費。
2. 在2小時內拆除外包裝，並徹底清洗食材。尚未使用的食材，需存放於7°C以下的環境。
3. 處理食材時配戴口罩、手套，避免飛沫中的病毒汙染食物。
4. 食物徹底煮熟至70°C以上，可消滅病毒與微生物、預防食物中毒。
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