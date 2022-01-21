辦桌端出「哪道台菜最奇葩」？全場答案怕爆：嚇到不敢看
現今民眾越來越喜愛在西式宴會廳舉辦婚宴，但傳統的辦桌方式依然受人歡迎，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。不過，就有網友好奇詢問「吃過最奇葩的辦桌料理？」而引起眾人分享心目中的暗黑台菜。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 15:14:35
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己住在台南，從小吃過無數次的辦桌，他隨即列出印象最深刻的各種黑暗料理，包括酥炸禾雀、酥炸蟋蟀、糖醋田雞、燉鱉湯、鱷魚鍋等，文末他便好奇詢問「不知道大家吃過最奇葩的辦桌料理是啥？」
問題一出，就引來不少網友討論，「沒有醬汁的炸鳳尾蝦」、「門口整隻烤乳豬，超屌」、「田雞很多，我在基隆吃過，前年而已」、「當兵辦桌吃過沒剁頭的青蛙湯，頭浮出湯面」、「認真說，辦桌吃到雪蛤雞湯過」、「鴕鳥肉、鱷魚、雞佛、田雞、鱉」、「樹薯豬肚湯（甜的）我真的瘋掉」。
其中「鱷魚湯」和「酥炸蟋蟀」皆被老饕們點名，「炸蟋蟀跟鱷魚都看過，還好我不吃看不出來是什麼的菜」、「鱷魚還不錯吃，現在哪邊還有QQ」、「鱷魚及不明料理，怕到不敢看...」、「小時候雞佛超常見阿，後來就鱷魚」、「炸蟋蟀很好吃，身體塞蒜頭，拿去炸酥香」、「辦桌提供蟋蟀很特別吧」。（編輯：陳雅雲）