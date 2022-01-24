孫東寶突然變超夯？眾愣：不就夜市牛排 菜單2字秒贏了
孫東寶牛排歷經被收購之後，在2015年以「台式牛排教父」之美譽復出平價牛排市場，深受不少老饕喜愛，不過其店內餐點以及口感也經常掀起討論。就有網友討論「大家真的覺得孫東寶好吃嗎？自己覺得真的還蠻普通的」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 10:20:53
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「第一次去吃孫東寶還蠻期待的，結果上菜之後覺得吃起來就跟夜市牛排差不多啊，完全吃不出來有什麼差別，湯包跟玉米濃湯是不錯啦，但身為牛排店，牛排應該也要做口碑吧，不然只會本末倒置，大家是要去吃牛排不是餐包跟濃湯吧？吃完完全不懂在夯什麼耶？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很普通....」、「被玉米濃湯耽誤的牛排店」、「餐包真的不錯，不知道哪買的」、「主餐是玉米濃湯」、「牛排普通，玉米濃湯才是本體」、「普通，夜市牛排比他好吃」、「跟貴族同一個老闆啊，貴族也是牛排普，都在吃buffet」、「精簡版的貴族世家，結論了」、「真的就是夜市牛排，吃一次朝聖過就好了」。
不過，也有老饕點出孫東寶即便餐點普通仍有優勢的地方「菜單上原肉兩字就屌打夜市了」、「主打原肉價格比夜市組合肉貴個幾十塊，又衛生，我寧願吃孫東寶」、「孫東寶是原肉啊，只是平價牛排不懂大家要求要多高，夜市組合肉都吃得那麼開心了，一點寬容度都沒有」、「光是原肉跟衛生環境我就選孫東寶，以平價牛排心態去吃，不覺得難吃到哪」。（編輯：張嘉哲）