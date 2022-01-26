劉子銓揣摩漢堡廣告　嚇到天王經紀人：果然怪物新人

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有趣的是，現場同學們搶著排隊挑戰吃相，甚至還有人問「老師還有沒有多的漢堡，我肚子好餓」，笑翻全班。同學對許維琪上課方式也印象深刻，隔周她沒來，班級仍幾乎滿堂，還有同學大叫「老師不來是不會先說一聲的嗎？」爆笑抗議。
許維琪則對劉子銓第一個就上台超水準演出，相當讚賞，連誇了好幾句，「態度落落大方，口齒清晰，聲音的質地很好，頗有大將之風，未來可期」。許維琪向來重視藝人辨識度和態度是否準備好當藝人，她認為劉子銓高度很夠，上台不怯場非常值得讚賞，「果然是怪物級新人」。
劉子銓其實就是戲劇大腕劉亮佐的兒子，當初劉子銓以第一名考進台北海大後，劉亮佐不久也受邀擔任演藝系系主任。
劉亮佐到任台北海大演藝系系主任後，努力安排台北海大演藝系課程，非常新潮又實用，他將創新開「音樂劇」課程，還開音樂演唱技巧及編曲創作、流行舞蹈，甚至連PODCAST製作也有，都是當下最重要的幕前幕後藝人培訓課程。最近甚至還有其他大學生，上網留言想到台北海大旁聽。
除此之外，台北海大也定期找名人來幫同學練功進演藝圈，例如荒謬大師沈玉琳、唐從聖、嘻小呱、Gino、小刀。幕後新媒體經營課程也找17live的千萬星座專家艾莉絲、音樂製作人韓羅賢、康熙執行製作人等人指導。
許維琪曾隨旗下藝人涂善存拍攝衛視中文台電視劇、2月將上映的《我和我的鋼四壁》，到台北海大借場地，讓她對校舍新穎印象極好；她這次到台北海大開講試鏡技巧後，也感受很深刻，「人人都可以是明星，如何爭取當明星的機會！？很羡慕台北海大的同學，有這樣好的環境和專業的老師們與時俱進的教學。」（編輯：楊穎軒）