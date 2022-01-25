臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮　培育創意新銳

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臺北文創董事長蔡明忠表示，「文創產業的核心除了提升各領域的產業價值，更珍貴的是啟迪心靈、帶來感動。」因此，臺北文創最重要的任務並不是硬體的建設和營運，而是秉持「永續」的態度跨界串連，成為台灣文創產業向上發展的推手與後盾。「榮獲文馨獎，是對臺北文創最大的肯定與鼓勵，也同時提醒我們不能忘記當初投入文創BOT案的責任和承諾。」
凝聚台灣創意力量 打造文創人才苗圃
文馨獎是文化部為表彰對台灣文化藝術維護、文創活動贊助、創意人才培育等有特殊貢獻之企業、團體或個人而成立的獎項，每兩年舉辦一次，以鼓勵各界用更多元、更具創意的方式，支持文化創意活動，激發更多美好可能。文化部長李永得特別感謝本屆的獲獎者，在這兩年疫情嚴峻，各行各業都面臨極大挑戰的情況下，仍踴躍支持各類文化藝術和創意活動，使之成為逆境中振奮人心的重要力量。
創意需要孵育的環境，人才需要發揮的舞台！臺北文創營運伊始，便優先投入文化創意產業最核心的人才培育範疇，於2013年捐助成立臺北文創基金會，打造人才苗圃、發掘潛力新銳。2015年起開辦《臺北文創天空創意節》徵件活動，鼓勵年輕人發揮天馬行空的想像，善用臺北文創提供的高額製作經費、重量級業師諮詢、優質展出場地、和行銷宣傳資源，實現自己的創意夢想。
《天空創意節》迄今舉辦六屆，歷屆累積參賽作品達1,179件，用於扶植文創新銳的資金累計超過3千萬，先後有近70組創意團隊或個人在這個舞台上嶄露頭角，是當前國內最具號召力和實驗性的創意人才孵育平台，歷屆累計觀展人數超過60萬人次。得獎者如「彡苗空間實驗」、「黑青」、紀柏豪、吳孝儒(霹靂)等更是不負眾望，如今都在各自的創意領域獨當一面，成為備受期待的文創新星。
相對於《天空創意節》的實驗性，2016年誕生的《臺北文創記憶中心》則是以「跨界」視野實踐「越界」融合。每屆選擇一個和台灣生活記憶有關的主題，串連跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者、及本土品牌共同策展，透過跨界腦力激盪不斷創新戶外展覽的載體形式，將互動科技融入展出內容與空間，讓觀眾在虛實交錯中得到更多層次的體驗和共感。
《記憶中心》迄今舉辦五屆，結合了上百位國內頂尖創意工作者、數十家本土文創品牌參與策展，交出超過20萬看展人次的亮眼成績，更屢獲「德國國家設計獎」、「德國紅點設計獎」、「台北設計獎」、「金點設計獎」等國內外重要獎項肯定。
為華語影視內容產業蓄積未來能量
影視內容是臺灣文創產業中，最具文化輸出能量及華語市場競爭優勢的產業之一。有感於編劇人才是影視產業最核心的一環，臺北文創自2014年起攜手【金馬創投會議】，每年提供40萬元獎金設立《臺北文創劇作獎》，實質鼓勵優質的台灣原創劇本，為影視產業發掘更多精彩內容的同時，也藉此拋磚引玉，吸引更多資源投入，為台灣影視軟實力添柴火。
除了設立獎項，臺北文創每年還另外提供價值達數百萬元的場地，協助金馬執委會舉辦電影大師課、金馬創投工作坊、影展選片指南、和金馬電影論壇等活動，為專業影人、新創團隊、和一般影迷提供學習、交流與溝通的場域，也是希望能為培育未來的華語影視人才盡更多力。