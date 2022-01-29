獨家專訪／吳政世認了：私下幕前不一樣　全智賢有嚇到！

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳政世合作過無數大牌演員，演出的電視劇就超過30部，其中最讓人讚嘆的，就是2020年跟金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》中的兄弟情、自閉症患者演技，以及近期聯手全智賢的《智異山》，與他合作過的大咖演員，都曾說吳政世「好好笑」，且是看到他的臉就會想笑的程度，吳政世每次聽完另類讚美，常在螢幕前呈現納悶表情，但他透露與大家初次見面的情況，其實非常嚴肅，「大家都會被我嚇到」。
吳政世表示：「其實我不是一個會主動、積極去和其他人聊天互動的類型，所以第一次見面的人，可能會因為我跟螢光幕上的樣子不太一樣而被嚇到。」他透露被說好笑時不會生氣，反而享受讓大家舒適的感覺，「在拍攝現場，我會努力的不製造讓其他人感到生氣不舒服的情況，萬一遇到讓人生氣的情形時，我也是會從自己身上去找原因，然後努力去忘掉不愉快的那種類型」。
吳政世沒有經營Facebook、IG、Twitter等社群軟體，他透露不會搜尋自己名字，但滿在意觀眾的評論，不管是對角色的演技、作品的討論都很好奇，「我認為傾聽回饋很值得且必須，所以在作品放映的期間，我都會去觀看評論。對於需要改進的部分參考建議後，如果可以去改變和反應的話，就會努力去做！」
台灣觀眾非常喜歡吳政世在《雖然是精神病但沒關係》中自閉症患者的演技，他得知後感謝台灣粉絲，並分享小故事給大家：「如果去到《精神病》的拍攝現場，所有的演員們和工作人員都很努力的在幫助我，讓我可以專注的飾演好『文尚泰』這個角色。特別是飾演『鋼太』的金秀賢，雖然在劇中是尚泰的弟弟，但實際上卻給人有種像是哥哥般，心理上的安全感，所以我反而很依賴他。」
訪問最後，吳政世透露沒來過台灣，等疫情好轉之後，「有機會的話會想要去台灣看看！」他也分享《我的魯蛇舅舅Uncle》五個必看魅力，表示：「愉快且溫馨的劇本、扎實的故事內容、優秀的演員們、與眾不同的表演、家庭的成長。」
《Uncle我的魯蛇舅舅》中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。2月12日起，每週六、日晚間8點半在龍華偶像台MOD353電視首播。每週日、一上午10點於愛奇藝國際站、friDay影音更新。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。