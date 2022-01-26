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手掌遭車床貫穿導致破洞　超顯微皮瓣重建手術恢復日常

手掌遭車床貫穿導致破洞　超顯微皮瓣重建手術恢復日常
手掌遭車床貫穿導致破洞　超顯微皮瓣重建手術恢復日常

健康醫療網

2022-01-26 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】手外傷病情較為複雜，在治療上，醫師會針對每隻受傷的手給予一套專屬的治療計劃，選擇最適合的治療方式，才能幫助病患及早恢復日常。一名38歲陳小姐，上班時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，不僅肌腱和骨頭外露，更造成有如乒乓球般大的洞口，考量為患者慣用手，因此醫療團隊採以超顯微皮瓣重建手術處理，目前已順利返回日常生活。

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以皮補皮重建補洞　患者術後恢復手部功能

這名患者到院時雖骨頭未受損，但軟組織缺陷嚴重，明顯看出手部破了大洞。亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，因右手是患者慣用手，加上傷口無法使用一般的植皮手術重建傷口，因此採以「以皮補皮」，藉由取出左側腹股溝處的「游離旋髂淺穿通枝」後重建「補洞」，術後順利幫助患者恢復手部功能。

腹股溝皮瓣進化版　適合用於手部顯微重建手術

鄭旭棠醫師解釋，此次手術是過去手外科經常使用的腹股溝皮瓣的進化版，以身體上不明顯的位置取出皮瓣，傷口通常約10公分，因此可取得很薄的皮瓣，適合用於手部顯微重建手術，不過游離旋髂淺穿通枝皮瓣缺點在於膚色跟手部不一樣，及管太短且管徑太小，因此臨床上小於0.8mm的顯微手術，都被定義為超顯微手術，除了外觀外，功能幾乎不會受到影響。

手部外傷別輕忽　嚴重恐影響日常生活

事實上，軟組織缺陷多發生於重大創傷、感染、燒傷，或腫瘤切除後等情況，一旦不慎手部外傷，造成的不僅是外觀變形、功能受限，也可能影響日常生活。鄭旭棠醫師呼籲，手部外傷重建的目的在於協助患者恢復運動和知覺功能，若不慎導致手外傷，應積極接受治療，避免影響正常生活。



資料來源：健康醫療網 手掌遭車床貫穿導致破洞　超顯微皮瓣重建手術恢復日常

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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