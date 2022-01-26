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這名患者到院時雖骨頭未受損，但軟組織缺陷嚴重，明顯看出手部破了大洞。亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，因右手是患者慣用手，加上傷口無法使用一般的植皮手術重建傷口，因此採以「以皮補皮」，藉由取出左側腹股溝處的「游離旋髂淺穿通枝」後重建「補洞」，術後順利幫助患者恢復手部功能。
腹股溝皮瓣進化版 適合用於手部顯微重建手術
鄭旭棠醫師解釋，此次手術是過去手外科經常使用的腹股溝皮瓣的進化版，以身體上不明顯的位置取出皮瓣，傷口通常約10公分，因此可取得很薄的皮瓣，適合用於手部顯微重建手術，不過游離旋髂淺穿通枝皮瓣缺點在於膚色跟手部不一樣，及管太短且管徑太小，因此臨床上小於0.8mm的顯微手術，都被定義為超顯微手術，除了外觀外，功能幾乎不會受到影響。
手部外傷別輕忽 嚴重恐影響日常生活
事實上，軟組織缺陷多發生於重大創傷、感染、燒傷，或腫瘤切除後等情況，一旦不慎手部外傷，造成的不僅是外觀變形、功能受限，也可能影響日常生活。鄭旭棠醫師呼籲，手部外傷重建的目的在於協助患者恢復運動和知覺功能，若不慎導致手外傷，應積極接受治療，避免影響正常生活。
資料來源：健康醫療網 手掌遭車床貫穿導致破洞 超顯微皮瓣重建手術恢復日常
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