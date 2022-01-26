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一名70歲阿嬤，冬天蓋棉被睡覺時，常感覺到蟲子在身上蠕動，嚴重影響睡眠品質，起初聽聞泡熱水澡可以減輕症狀，沒想到泡澡後反而症狀加劇，甚至四肢出現許多抓痕，直到就醫後，經醫師確診為「冬季癢」，建議洗澡後先上乳液再擦藥膏的方式，患者症狀已大幅改善，也終於能一夜好眠。
若拼命以藥皂搓洗 恐使冬季癢症狀加劇
方心禹醫師說明，冬天因天氣冷加上血管收縮，包括皮膚水分、出油量都會跟著減少，這時皮膚表面沒有足夠皮脂防止水分蒸發，加上濕度低，更容易讓皮膚水分喪失，若又與厚重的衣物、棉被接觸後，更容易加劇皮膚搔癢症狀，尤其冬季癢並非衛生習慣不佳所引起，若拼命以藥皂、清潔液搓洗，不僅會使皮膚變得更為粗糙，也會使冬季癢的症狀更嚴重
抓到皮膚出現破損、紅斑 應尋求醫師協助
因此，改善冬季癢關鍵就在於讓乾燥的皮膚恢復滋潤，除了白天補充大量水份，洗澡後也可在充滿蒸氣的浴室內塗抹具保濕作用的乳液，且建議穿著寬鬆舒適衣物以幫助改善症狀。方心禹醫師提醒，若症狀仍無法獲得控制，甚至抓到皮膚出現破損、紅斑、長水泡等，恐已演變疾病程度，應盡快尋求皮膚科醫師協助。
資料來源：健康醫療網 冬天皮膚乾癢難耐泡熱水舒緩？ 小心症狀加劇
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