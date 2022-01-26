侯孝賢監製台劇3月登場　金馬帝后卡司曝光

由大導演侯孝賢擔任總監製、《強尼．凱克》黃熙自編自導的奇幻台劇《良辰吉時》（Twisted Strings），今（26日）宣布定檔於3月27日在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播，「金馬級」卡司隨之曝光，由睽違電視劇30年的金馬影帝李康生、張艾嘉、謝欣穎、楊祐寧，搭配姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳姸霏、唐治平、瑞瑪席丹、黃遠、顏毓麟、林哲熹、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音、陳羅密歐與陳麗貞等實力派演員，名單相當豪華。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-26 19:53:24｜2022-01-26 19:56:16
《良辰吉時》劇名靈感來自於1首知名的台灣童謠，歌詞講述了1隻猴子7天的生活，而劇中每一集的故事都是根據童謠裡的一句歌詞大致改編而成。藝術總監黃文英巧手打造一座虛構的太平市，充滿奇特詭異的氛圍，既虛幻又真實。透過白潤音童言童語的旁白開場：「你們知道嗎？世界上有個奇幻的太平市，能把人生濃縮成七日。」從一場喪禮開啟太平市的第一天，死者卻是「藍天白雲」，段鈞豪坦承自己「弄丟了一具大體」，害飾演禮儀師的李康生秒噴沙士，接著薛仕凌與謝欣穎玩起「不該玩的遊戲」，楊祐寧則莫名被牽扯進一樁綁票案，還有更多荒謬離奇故事陸續發生，各種奇幻寫實與幽默諷刺就此展開。
短短1分半的預告，也藏有不少細節線索，楊祐寧臉上畫著小丑塗鴉，被人追債，金馬新演員陳姸霏莫名失魂走在窄巷，謝欣穎與李康生趁月黑風高跑到碼頭棄屍，蓬頭垢面的姚以緹在昏暗中喃喃自語。最終這些虛實交錯的故事、場景、故人，相聚在帆城之境。而角色間暗藏的糾葛與謎團，真相究竟是什麼？預告最後，事故翻車現場，搭配旁白：「日日是好日，時時是吉時，《良辰吉時》。」引領觀眾進入感官全開的戲劇體驗。