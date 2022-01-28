家中常見蔬菜哪種最雷？眾人點名「這2款」：會有障礙
台灣農產品豐盛，無論是蔬菜或是水果種類眾多，加上農民不斷改良，因此大多數的蔬果都相當可口，可也是有一些讓人遲遲無法接受的蔬菜品項。一名網友就分享自己不敢吃的青菜類，話題一拋出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 10:07:09
這名網友在《PTT-WomenTalk》板發文「這四種青菜你們不敢吃哪幾種」，列舉出「1. 茄子、2. 青江菜、3. 芋頭、4. 秋葵」這幾種常被大家提到有些雷的蔬菜，並表示自己最不敢吃的就是青江菜與秋葵，同時也好奇大家最討厭吃哪幾種青菜？
網友們看到貼文紛紛回應，雖然每一種都有人提到，但是其中最多人點名的是茄子與秋葵：「4秋葵」、「1、4不敢」、「茄子跟秋葵不敢吃，其他還好」、「除了秋葵沒重口味，會有障礙 其它都超喜歡」、「這4種只不吃1」、「都敢吃但不喜歡茄子XDDD」、「1、3、4」。
另外也有網友提到：「這四個都很好吃~~唯一不吃苦瓜」、「皇宮菜」、「韭菜吧，太韭了」、「青椒最惡」、「在提出這四種前，你484忘了苦瓜跟紅鳳菜XD」、「油菜吧，便當都放這個」、「我不吃芥菜」、「菠菜！」。（編輯：陳珮瑜）