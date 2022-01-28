八里場標案規避採購法　前場長圖利友人各判3年、2年2月

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由於八里場有智慧節能規劃，從事能源管理系統整合業務、開設維希公司、慧訊系統科技公司的吳重九告知鄭傑文，應採購場區智慧節能設備，2014年先併予購置包括：連線型數位電錶2台、數位電錶記錄資料庫軟、硬體設備1組等能源監視管理工具，藉數位電錶記錄資料庫軟、 硬體設備，以遠端瀏覽，擷取數位電錶所測得的電流量等用電數據，即時監控用電狀況、抑制尖峰負載用電，以達節能、能源管理效果。
然而這些設備是同年度所購，目的及廠商行業別同一，不得分批辦理，且依吳重九的報價，總價格逾10萬元，鄭告知吳，將「連線型數位電錶2台」及「數位電錶記錄資料庫軟、硬體設備1組」拆成2案、變10萬以下，以利小額採購，可直接議價、購買。
吳重九以維希公司名義分別提出報價單，鄭傑文再先後簽辦採購公文簽呈、檢附僅有維希名義報價單。鄭傑文指定約僱人員吳承鴻擔任採購案的驗收人員，通過驗收後，由鄭檢附慧訊公司已預先開立的發票充作履約及驗收通過的佐證，依核銷程序請款並撥款完成。
由於此標案在拆單時，會計人員就提出質疑，有內部人員得知此事，認為鄭圖利特定廠商向檢廉檢舉，全案因此曝光。檢方查出，原來鄭傑文的妻子與吳重九的妻子在同一所高中任教，吳妻2014年間到八里場參訪時，鄭告訴她掩埋場有智慧節能規劃需求，吳妻回家便告知丈夫，吳重九馬上和鄭聯繫並約定實地勘查。
北院審理時，僅吳承鴻認罪，判處1年並宣告緩刑2年。高院認為，鄭傑文、吳重九的目的是要節約用電，立意良善，但採取非法方法採購，吳重九獲利也不多，但鄭傑文至今不認罪，吳重九僅坦認使公務員登載不實、主張是便宜行事，二審撤銷鄭傑文、吳重九有罪部分，鄭傑文刑度變輕，吳重九刑度加重。