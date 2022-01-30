夜市牛排到底怎麼賺錢？老闆揭「真相」認了：公開的秘密
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，但你是否想過，夜市平價牛排店一份才賣120~160元不等，與牛排餐館對比來說，真的便宜非常多，那店家又該如何賺錢呢？近日，就有網友討論「平價牛排到底怎賺錢？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 10:31:34
原PO在PTT貼文指出「我在南部吃了一份牛排，結果牛排只要140元，如果是雙拼的話是220，而且還有玉米濃湯，冰淇淋、吐司吃到飽，在北部的話應該只有乾麵加大、燙青菜、貢丸湯的組合，根本吃不到牛排，想問這種平價牛排到底怎麼賺錢？」
貼文一出，網友紛紛回應「組合肉啊」、「你以為你吃了牛排，但實際上只是組合牛排」、「140可以買便當雙主菜，不想吃組合肉」、「老闆：你以為自己有賺，但我肯定不虧」、「組合肉，賠錢的生意沒人會做，該擔心的是自己吃了什麼」、「140也賺你超過70塊，你還在擔心人家賺你多少」、「你知道以前夜市牛排不用破百就能吃到了...現在這樣算貴了」、「我也覺得神奇，我都沒辦法買到這麼便宜的肉」。
而《NOWnews》也實際詢問在平價牛排店擔任煎台的張師傅，他透露「平價牛排使用組合肉早就已經不是秘密，用正常邏輯想，店內提供玉米濃湯、飲料，甚至有吐司冰淇淋可以吃的話，肯定就是使用組合肉，組合肉其實沒有不好，口感一定會輸原肉，只是如果要吃平價牛排，除非店家特別備註是原肉，否則都要點全熟，但就像平價buffet跟高檔buffet一樣，食材肯定也有平價跟高檔之分，賠錢的生意沒人會做」。（編輯：張嘉哲）