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失聯3天！《陰屍路》男星陳屍車內　終年31歲

▲演出《陰屍路》打開知名度，美國男星莫斯里驚傳過世。（圖／Moses J. Moseley IG）
▲演出《陰屍路》打開知名度，美國男星莫斯里驚傳過世。（圖／Moses J. Moseley IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-01 17:24:18｜2022-02-01 17:29:05

演出美國知名喪屍影集《陰屍路》的男演員莫斯里（Moses J. Moseley），日前才傳出失蹤消息，沒想到，最後警方靠著車輛定位系統，發現他陳屍在自己的車內，且已經沒了呼吸心跳，終年31歲。

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▲莫斯里在《陰屍路》飾演「刀女」米瓊恩的寵物喪屍。（圖／Moses J. Moseley IG）
▲莫斯里在《陰屍路》飾演「刀女」米瓊恩的寵物喪屍。（圖／Moses J. Moseley IG）
據外媒報導，莫斯里的家屬告訴警方，莫斯里本月23日就與他們失聯，由於家屬3天後才報警，警方立刻開始找人，終於在喬治亞州斯托克布里奇哈德遜橋附近找到他的車輛，並發現莫斯里的遺體，身上還有槍傷，目前正往輕生方向調查死因。

▲莫斯里最後貼文。（圖／Moses J. Moseley IG）
▲莫斯里最後貼文。（圖／Moses J. Moseley IG）
莫斯里在《陰屍路》飾演「刀女」米瓊恩（Michonne）的寵物喪屍而走紅，其他作品還有《歡樂之聲》、《實習大叔》、《南方喪屍來襲》等電影，另參演影集《南方女王》、《守護者》等。莫斯里社群媒體上最後一篇貼文是1月22日，分享10年前後的個人照。（編輯：楊穎軒）

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