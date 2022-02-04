牛排「1煮法」被嫌爆！老饕一咬全皺眉：根本暴殄天物
牛排一直以來都是老饕心目中的極品美食，料理方法也有百百種，近日就有網友指出，身邊好友認為牛排用炸的簡直是「暴殄天物」，不過他過去在日本吃炸牛排卻留下極好印象，因此發文尋求大家意見，而貼文一出也有不少網友留言認同：「難吃，牛排味都被油味蓋過去了」、「有好的煎烤牛排，誰要吃炸的」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 10:50:00
該名網友在PTT發文，他以「炸牛排真的是暴殄天物嗎？」為題，表示剛剛和朋友聊到日本美食，想到之前去日本吃的炸牛排超級美味，沒想到卻被好友斥責「炸牛排是不懂的人在吃的，根本是暴殄天物」，讓他忍不住質疑：「我是覺得滿好吃的啦，真的是這樣嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言認同，「吃過日本的炸牛排，很難吃」、「如果炸牛排好吃，早就全世界流行了」、「爛肉跟好的都拿去炸你分的出來嗎」、「難吃，牛排味都被油味蓋過去了」、「吃過一次就不想再吃了」、「最後只剩油炸味，什麼肉都不是很重要了」、「油炸就是重口味烹調，食材很高級的話的確是浪費」、「有好的煎烤牛排誰要吃炸的」。
不過也有支持者搖頭反擊，「炸牛排怎麼可能柴」、「自己覺得好吃最重要」、「找對店就好吃」、「牛排炸的哪會難吃」、「炸物沒有難吃，難吃的是不會炸」、「好吃就好，叫你朋友別被框架限制了」。（編輯：賴禹妡）