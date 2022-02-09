金士傑甫過70歲生日 鍾欣凌、卜學亮、唐從聖獻祝福
台灣當代劇場之重要推手，演戲超過四十載，被讚譽為演技教科書的國寶金士傑，甫於2021年底迎向70歲生日。跟金士傑合作了20年的果陀劇場，特別準備了一個私密禮物，靈感取決於《最後14堂星期二的課》劇中學生米奇(卜學亮飾演)每週帶著錄音機前往錄下莫利教授(金士傑飾演)的話，因此打造專屬於70歲紀念的生日禮物─《Our Memories》卡式錄音帶，邀請曾經是金士傑學生群：鍾欣凌、卜學亮、楊麗音、屈中恆、唐從聖、顏嘉樂及許效舜等子弟兵們獻「聲」錄製祝福。同為劇場夥伴的楊麗音感性回憶過往：「在蘭陵時期，金士傑慶生後總會拎著半個蛋糕、騎著腳踏車到景美為李國修過生日，現在想起來仍是當年大家共享蛋糕的滋味最美好。」收到禮物的金士傑喜不自勝分享道：「以前我還會用錄音機聽自己的演出片段，這捲錄音帶要放進防潮箱裡細細保存。」聆聽完大家的祝福後更許下生日願望，希望疫情可以早日結束，能與親朋好友一起好好吃頓飯。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-09 00:00:00
果陀劇場從2001年起與金士傑合作至今，不論是《莫札特謀殺案》的薩列瑞、《針鋒對決－Othello》的伊阿苟、《ART》的趙人傑、《巴黎花街》的愛神大鬍子老闆、《步步驚笑》的理查．漢耐，以及演出超越10年的《最後14堂星期二的課》，該劇中他詮釋的莫利教授不只深植人心，更在戲裡將生命活得淋漓盡致；而舞台下，這20年間我們更像個學生，從金老師的身上更學習到不少。為了這份特別的情誼，這次換我們(學生)來講，你(老師)聽！果陀劇場邀請在表演上曾經是《最後14堂星期二的課》十年搭檔─卜學亮、劇場男神─屈中恆、亦師亦友─許效舜、楊麗音，在台北藝術大學任教指導的學生群─唐從聖、顏嘉樂、鍾欣凌，以及曾經踏進劇場同為莫利教授課堂裡的米奇們，眾人獻聲錄製卡式錄音帶，細數彼此的珍貴回憶。起初金士傑拆開禮物時驚訝說道：「這年頭還有人在用錄音機的嗎？」臉上滿是藏不住的驚喜，更從電視櫃下拉出一整盒的錄音帶收藏。金士傑指出：「以前我還會用錄音機聽自己的演出片段，這捲錄音帶要放進防潮箱裡細細保存。」
專屬於金士傑70歲紀念之生日禮物《Our Memories》卡式錄音帶，收錄眾子弟兵與老師那些年比酒還香醇的回憶。在《最後14堂星期二的課》與金士傑搭檔演出超過10年的卜學亮表示，珍惜這亦師亦友的情感，希望下一個10年也能繼續「貼」在一起。全方位藝人唐從聖逗趣說道：「回憶20多年前，第一次幫你唱生日快樂歌你難過到哭，因為我們把你執導的作品給搞砸了。第一堂課你給我們震撼教育，第一次演出換我們給你震撼教育！」第56屆
金鐘獎戲劇節目女主角得主─鍾欣凌指出：「金老師與同學來作客時將家裡的女兒紅喝得精光，直呼好險有嫁出去。」同為蘭陵劇坊團員之一的楊麗音，分享自己結婚時哭的一把鼻涕一把眼淚的金士傑嚇壞了婆家，還被婆婆拉到一旁關切是不是前男友。此外也回憶起金士傑與李國修的好交情，兩人生日相鄰，在經濟還不是很寬裕的年代，常常是金士傑慶生後拎著半個蛋糕、騎著腳踏車到景美為李國修過生日，滿滿的回憶湧上心頭。此外，果陀劇場秘密收錄同為金士傑屏東農專同學─王明生的祝福，其女兒也在音檔中感謝金老師過往特別致電給父親，表示這是父親收過最棒的生日。（編輯：薛羽彤）