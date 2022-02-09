父女配上演「神馬俠侶」！ 70歲張紀中帶嬌妻海灘馳騁

70歲大製片、導演張紀中近日在社交平臺上更新一則動態，發送視頻，豪氣寫下：「與你縱橫山海，颯踏流星；與你自在逍遙，操持俗事；與你盡情馳騁，慷慨以赴。 家，便是我們闖蕩的天涯。」製作多部金庸武俠劇的他並和小31歲的妻子帶兒子在海邊騎馬，浪漫踩踏，引發網友熱議。





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視頻中，只見張紀中頭戴著漁夫帽，穿一件黑色襯衫，容光煥發。嬌妻杜星霖則穿著專業的騎馬服，相當帥氣，老少配修成正果的兩人常打情罵俏相當恩愛，這回騎馬暢遊，臉上洋溢著笑容， 小兒子則像媽媽一樣穿著騎士服，坐在白色馬上看著爸爸，一家人幸福指數破表。





▲張紀中（右）深情地注視者換穿白色連衣裙的嬌妻。（翻攝抖音畫面）

杜星霖後來換上上純白色連衣裙，讓海風吹拂秀髮，雖是2個孩子的媽，仍顯得優雅散發溫婉的魅力。 張紀中抱著兒子站在旁邊，溫柔注視嬌妻。 今年過年張紀中還帶著妻兒去老家拜年，杜星霖抱著小女兒站在一旁，小女兒頭上還戴著虎頭帽，吉利又俏皮。





張紀中多次翻拍金庸小說，胡軍版《天龍八部》、黃曉明版《神鵰俠侶》都是他的傑作，在大陸演藝圈地位崇高，才子性格的他情史風流，4個小孩3個媽，老婆年紀一任比一任小，現任太太杜星霖小他31歲，2人結婚3年拚了2胎，杜星霖坦言張紀中的體力比年輕人還好，也因為孩子一個一個生，她婚後整整3年沒有睡過一夜好覺。





▲張紀中的３歲兒騎馬有模有樣。（翻攝影抖音畫面

張紀中25歲娶了第一任妻子王玎，生下1個女兒，後來認識了小18歲的樊馨蔓，對這位鼎鼎大名的央視才女綻開熱烈追求，張紀中離婚後，與樊馨蔓同居12年才正式結婚，沒想到後來又冒出更年輕、小張紀中31歲的助理杜星霖，樊馨蔓不滿張紀中把財產轉到杜星霖名下，曾曾指著她的名字開罵：「杜星霖，從我的房子滾出去，那張床你天天躺在那裡，你就不那麼無邪了。」妙的是在樊馨蔓和杜星霖之間，張紀中還生下一個混血兒子，生母身分不詳。





杜星霖比張紀中的大女兒還小4歲，張紀中娶了杜星霖後，3年生下2胎，杜星霖透露張紀中不是一般老頭子，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人好，也比我好。」



