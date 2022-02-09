李光洙拚贏好萊塢男神　《天坑》奪收視冠軍

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myVideo戲劇館收視同樣表現亮眼，春節觀看時數較平日成長23%，也因為平台主打優質台劇內容，由去年口碑一致盛讚的時代劇《茶金》和溫馨感人的女性成長劇集《俗女養成記2》分佔戲劇排行榜冠亞軍，跟播中的韓劇《花開時想月》、青春愛情喜劇《機智校園生活》、溫馨療癒韓劇《我的魯蛇舅舅》則排名TOP 3到TOP 5。
myVideo節目館則由《全明星運動會》系列節目稱霸春節排行榜，《全明星運動會》第三季、《全明星籃球表演賽》、《全明星觀察中》分別是節目榜TOP 1到TOP 3，推出全新第三季的TLC人氣實境節目《戰痘醫師》攻佔TOP 4，myVideo在過年期間獨家上架的《On Fire Day 2020－Fire NEXT 滅火器20週年演唱會紀錄》則排名TOP 5，節目館觀看總人數較去年同期成長近4成。
myVideo過完年後依舊強檔連連，包括基努李維主演的經典科幻系列續集《駭客任務：復活》搶先版、活屍恐怖片《惡靈古堡首部曲：拉昆市》、安雅泰勒喬伊主演的驚悚片《迷離夜蘇活》等新電影上架；戲劇節目包括禾浩辰與蔡凡熙主演的喜劇《我家浴缸的二三事》、松本潤與上戶彩主演的日劇《隔壁的阿力》、漫改愛情劇《汗水和皂香》、熱門陸劇《鏡．雙城》、《沉睡花園》、《一片冰心在玉壺》以及BBC高分神劇《追殺夏娃》全新第四季等，2月都在myVideo看得到。