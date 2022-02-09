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李光洙拚贏好萊塢男神　《天坑》奪收視冠軍

▲李光洙（左二）主演的《天坑》奪myVideo春節電影榜收視冠軍。（圖／myVideo提供）
▲李光洙（左二）主演的《天坑》奪myVideo春節電影榜收視冠軍。（圖／myVideo提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-09 12:30:00

影音平台myVideo電影春節收視排行榜TOP 5，搜羅了東西洋六大男神齊聚一堂，包括「天菜大叔」車勝元、「綜藝男神」李光洙、「長腿歐巴」金英光、「賤嘴男神」萊恩雷諾斯、「硬漢大叔」傑哈巴特勒、「粗口教父」山繆傑克森，讓觀眾大飽眼福；其中，電影榜收視冠軍由韓國災難喜劇電影《天坑》榮登，是春節期間最受觀眾喜愛的電影，尤其天氣急凍，躲在家裡看男神養眼是不二選擇。

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▲《殺手保鑣》由萊恩雷諾斯（左）和山謬傑克森（右）主演。（圖／myVideo提供）
▲《殺手保鑣》由萊恩雷諾斯（左）和山謬傑克森（右）主演。（圖／myVideo提供）
電影春節收視排行榜TOP 2到TOP 5，依序是金英光與李先彬主演的韓國動作喜劇電影《金派特務》、「災難片專門戶」傑瑞德巴特勒主演的動作爽片《高玩殺手》、「死侍」萊恩雷諾斯聯手「神盾局長」山繆傑克森出任務的動作喜劇《殺手保鑣2》、以震撼特效打造的災難巨片《天崩颶裂》，顯見觀眾在過年期間偏好輕鬆觀賞又兼具刺激劇情的電影內容。

myVideo戲劇館收視同樣表現亮眼，春節觀看時數較平日成長23%，也因為平台主打優質台劇內容，由去年口碑一致盛讚的時代劇《茶金》和溫馨感人的女性成長劇集《俗女養成記2》分佔戲劇排行榜冠亞軍，跟播中的韓劇《花開時想月》、青春愛情喜劇《機智校園生活》、溫馨療癒韓劇《我的魯蛇舅舅》則排名TOP 3到TOP 5。

▲《高玩殺手》由傑瑞德巴特勒主演。（圖／myVideo提供）
▲《高玩殺手》由傑瑞德巴特勒主演。（圖／myVideo提供）
myVideo節目館則由《全明星運動會》系列節目稱霸春節排行榜，《全明星運動會》第三季、《全明星籃球表演賽》、《全明星觀察中》分別是節目榜TOP 1到TOP 3，推出全新第三季的TLC人氣實境節目《戰痘醫師》攻佔TOP 4，myVideo在過年期間獨家上架的《On Fire Day 2020－Fire NEXT 滅火器20週年演唱會紀錄》則排名TOP 5，節目館觀看總人數較去年同期成長近4成。

myVideo過完年後依舊強檔連連，包括基努李維主演的經典科幻系列續集《駭客任務：復活》搶先版、活屍恐怖片《惡靈古堡首部曲：拉昆市》、安雅泰勒喬伊主演的驚悚片《迷離夜蘇活》等新電影上架；戲劇節目包括禾浩辰與蔡凡熙主演的喜劇《我家浴缸的二三事》、松本潤與上戶彩主演的日劇《隔壁的阿力》、漫改愛情劇《汗水和皂香》、熱門陸劇《鏡．雙城》、《沉睡花園》、《一片冰心在玉壺》以及BBC高分神劇《追殺夏娃》全新第四季等，2月都在myVideo看得到。

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