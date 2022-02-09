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Kia 2022 年開春傳捷報！乘用車訂單年成長率 61% 創歷史佳績

▲ Kia 2022 年開春傳捷報！乘用車訂單年成長率 61% 創歷史佳績
▲ Kia 2022 年開春傳捷報！乘用車訂單年成長率 61% 創歷史佳績

2GameSome - 有車賞

2022-02-09 13:25:00

2022 年 Kia 正式邁入嶄新品牌新紀元，今年開春首月，隨即繳出亮眼的成績單；一月份 Kia 乘用車全車系總訂單數達 318 張，較去年同期成長率達 61%！其中最受到消費者矚目的全功能豪華休旅 Carnival ，截至目前為止累計接單已超過 1,800 張，Sorento 累計訂單也已突破 900 張。

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Kia 邁入品牌全新紀元全新銷售據點即將盛大開幕  

台灣森那美起亞為感謝所有車主與消費者對 Kia 的肯定，本月推出全車系優惠：本月入主歐洲原裝進口 Ceed Sportswagon 享首年 8,888 元低月付或零利率貸款專案，並享 12.3 吋數位儀錶板專屬升級禮遇與專屬交車禮，以及五年不限里程全車原廠保固。本月下定 Picanto 享首年 2,999 元低月付或低頭款 2.2 萬，Stonic 則可享首年 3,999 元低月付或低頭款 2.2 萬購車方案。Sorento 下訂七人座車型即享價值 4 萬元精選配件組，或優惠加價 3 萬元升級價值 6 萬元尊榮六人座選配組；Carnival 可享總價值逾 4 萬元的精選配件組；入手 Stinger 2.0 EX 車型免費升級 19 吋鋁圈(標配為 18 吋)，Stinger 2.0 GT Line 或 Stinger 3.3 GT AWD 車型，享免費升級 BVM 盲區顯影輔助系統。

Kia 全新 3S 展示中心將於 2 月 13 日於北台中市區正式盛大開幕，全新銷售據點將以全新品牌與企業識別 CI 2.0 打造，全新智慧電能跨界休旅 EV6 也將同步快閃現身。

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