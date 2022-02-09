新春開創佳績 台灣奧迪寫下 Audi 元月在台銷售新紀錄
開春之際即創佳音，台灣奧迪元月在台銷售量達 585 輛，寫下在台營運以來元月份新高紀錄；其中多元年輕化休旅車陣容帶來強勁助力，休旅車系銷售佔比突破 6 成（64%）；旗下純電車系 Audi e-tron 、e-tron GT 表現亮眼，佔整月車型銷售量 17%，而 Audi RS 高性能車系銷售佔比亦衝達 18%，持續帶動整體銷售表現。
2GameSome - 有車賞
2022-02-09 13:25:00
新世代 Audi Q3、Q5 及 Q7 等多元休旅車款接續到位，完整四環休旅陣容不僅滿足台灣消費者休旅車強勁購車需求，亦為台灣奧迪 2022 年元月銷售量帶來助力，寫下元月在台銷售歷史新高，元月 Audi 總掛牌數達 585 輛，休旅車系銷售佔比更一舉高達 64%；除休旅車系之外，針對國內詢問度快速成長的純電產品，Audi e-tron 全能電旅及 Audi e-tron GT 純電轎跑兩大車系亦獲消費者青睞，銷售表現亮眼佔整月車型銷量比 17%；而旗下年輕多元的 Audi RS 高性能系列車款亦創佳音，銷售佔比一舉衝達 18%，於開春之際寫下正成長佳績。