▲ 6.5 / 8 噸雙車型選擇 HINO 300 系列 Hybrid 油電複合動力商用車登場

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Hybrid 科技外觀，兩款噸位車型選擇





日野 Hybrid 家族專屬深邃藍光水箱護罩，展現『科技、環保、動感』的全新外型，且新推出 6.5 噸、8.5 噸兩款車型，滿足客戶實際使用需求。





動力再進化，性能與節能兼顧





日野 Hybrid 油電複合動力系統是經由引擎與馬達的動力搭配，達到省油節能及高動力輸出的最佳性能。符合六期環保的渦輪增壓柴油引擎，最大淨馬力高達 150PS / 2700rpm，最大淨扭力 44.9kg-m / 1300~2200rpm。搭配高出力交流永磁電動馬達，最大馬力 35KW(47.6 PS)，最大扭力 420N.m(42.8 Kg.m)，達成兼具高動力輸出、省油耗、低噪音、低震動及低廢氣排放的高效能系統。





省油性能再躍進 精益求精更環保





六期車採用 DPR（柴油碳微粒主動濾清系統）及 SCR（選擇性觸媒還原系統），捕捉排放碳微粒及減少NOx（氮氧化合物），全面達到排氣淨化效果，同時搭載6速自手排變速箱，無離合器踏板設計，駕駛更輕鬆便利。Hybrid專用電子控制系統會依路況自動選擇最適檔位，達到行車省油、換檔平順。另配備 IDLE STOP 系統，當車輛怠速靜止時，引擎會自動怠速熄火，當鬆開煞車踏板，由馬達瞬間啟動引擎，充分達到節省油耗及降低廢氣排放的目的，且低振動、低噪音，大幅提升駕乘舒適性。





此外，針對「油電複合動力系統」提供 5 年或 12 萬公里保固





安全再升級 行車便利更安心





為了確保載貨行駛的穩定性，配備有 VSC 車輛穩定控制系統與 TRC 循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備ABS防鎖死煞車系統外，新增加 EBD 電子煞車力分配系統、BOS 煞車優先系統、BAS 煞車輔助系統，車輛載重行駛在市區上，能更快反應突如其來的路況變化，大幅增加整體行車安全。





搭載 LDWS 車道偏離警示系統，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒司機注意。





另搭載斜坡起步輔助系統，當車輛於上坡路面靜止時，踩住煞車踏板至指示燈亮起，系統會自動煞緊，防止車輛向後滑動，踩油門起步時，系統自動解除煞車，讓駕駛輕鬆且安全的完成斜坡起步。同時配備排氣煞車及四輪碟式加 ABS 煞車系統，確保駕駛者更平穩、更安全的行駛操作。





「HINO 300 系列 Hybrid 油電複合動力商用車」即日起於和泰汽車全台所屬經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。敬邀有購車需求之消費者可至全台營業據點洽詢，亦可至日野商用車官網（www.hino.com.tw）查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522567 洽詢。





*各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽全台經銷商以瞭解車主手冊內容。



