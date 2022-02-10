對應電動車生產需求，Volvo將投資超過300新台幣更新Torslanda工廠！

我是廣告 請繼續往下閱讀
該項投資案，將為Torslanda工廠導入全新可持續性生產技術，並且將導入大型鋁合金製車身部件鑄造產線、全新電池組裝廠與全面翻新塗裝與總組裝產線。在此之前Volvo Cars才宣布與電池供應商Northvolt將投資300 億瑞典克朗〈約折合新台幣916億元〉，開發與生產用於下一代Volvo純電動車所需之高質量且專屬的電池之用。
而這些投資計畫，展現了Volvo Cars預計在2030年成為豪華電動車品牌的企圖心，也反映其對家鄉哥德堡長期未來的承諾。
在上述投資計畫中，較令人關注的是將為下一代電動車導入大型鑄造鋁合金車身部件，全新鑄造技術將可延長汽車使用週期，達到更好的永續性，且對成本與汽車性能也都可帶來助益，而Volvo Cars是最早投資這項技術的車廠之一。
該項技術可將車輛底盤結構的主要零件助造成一體化鋁合金部件，以達到輕量化效果，以利提升能源效率與提高續航力，並且也有利於車內空間規劃，讓車輛設計與空間運用更具彈性與多元性。大型鑄造可降低製造成本與流程，同時也可減少材料使用與降低物流成本，將有效減省整個生產與供應鏈的碳足跡。此外，全新的塗裝產線，以全新設備與技術，以利降低塗裝過程的能源消耗與碳排放量。
同時新電池組裝產線將負責把電池單元以模組化型態與車身底盤相結合，並透過組裝產線的更新，以適應下一代電動生產所需，例如：導入新的車身結合方式。
Torslanda工廠擁有6,500名員工，新車年產量達30萬輛，自1964年4月開始營運至今，是Volvo Cars營運最久的工廠之一，也是瑞典最大的單一工作場域。