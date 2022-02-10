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中國找台藝人、運動員帶風向？鄭運鵬：相信會失敗

▲立委鄭運鵬今（10）日表示，中國用台灣民主反民主、用台灣言論自由帶風向，他相信會失敗。（圖／翻攝民進黨團直播）
▲立委鄭運鵬今（10）日表示，中國用台灣民主反民主、用台灣言論自由帶風向，他相信會失敗。（圖／翻攝民進黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-10 11:20:33｜2022-02-10 11:30:49

近來發生藝人蕭敬騰在中國春晚提到「台灣人一定要回家看一看」，以及運動員黃郁婷傳穿著中國隊服事件，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10）日表示，中國用台灣民主反民主、用台灣言論自由帶風向，他相信會失敗。

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鄭運鵬說，最近有藝人、運動員不知道是不經意或刻意有言論、影片、表演、服裝問題，不確定背後是否有組織性運作，可以看出不管是單一事件，或是連續發生，在台灣是非常顧人怨，就連親中的國民黨也不敢背書。

鄭運鵬表示，台灣要謹惕認知作戰也在社群媒體裡面，包含假新聞以及運用明星光環、意見領袖引導風向，在台灣習以為常，他相信國人對於這些言論、政治作戰有自體免疫，反而讓台灣更加團結，尊重台灣國家尊嚴與主體性。

鄭運鵬指出，若背後有團體在操控，牽涉國安問題就有國安五法可以處理。不過目前這些事件是單一事件的累積，是深入各領域來深入作戰。

黨團副書記長林楚茵指出，中國對台灣是一邊打一邊拉，用恫嚇方式欺壓台灣，另外方面也有惠台方案，拉攏台商到拉攏公眾人物，如果後面又有金錢因素成為樣板，這是沒辦法避免。

林楚茵說，中國的認真作戰已轉變方向，透過親中行為、認同一個中國，以中國為家鄉來做代言，不過台灣民眾會隨著吸收到的資訊越來越多，會做取捨且效果也是不好的。

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