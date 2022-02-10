農曆新年大吃大喝，快學「5個小撇步」讓你吃完大餐後有效清潔體內囤積的脂肪！

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1、多喝水
大多數人經常會認為自己餓了或累了，事實上有可能只是口渴的現象，而每個人所需的水分取決於體型、鈉的攝入量、以及活動水平。不過，每個早晨建議先喝一大杯水，並在接下來的每小時給身體補充水分。此外，多吃水果和富含水分的食物，也能保持身體所需的水分，有助於舒緩飢餓感和疲勞。在攝入高鈉、高糖的食物後，水分可以幫助代謝，溫開水更是有助腸胃蠕動和促進排便。如果討厭喝白開水，不妨試著加入清爽的檸檬片，或添加維生素C來讓自己多喝水。
2、多吃蔬菜
吃完大餐後，以蔬菜為主食能減少身體負擔，提升身體代謝能力，平衡過年期間多肉少菜的飲食習慣。多吃蔬菜、麥片、水果和堅果能補充維生素和礦物質，並且給細胞注入更多能量，讓你一整天感覺更有活力。
3、減少糖、油和鹽
飲食中若是吃了太多鹽，意味著攝取太多的鈉，會增加高血壓、動脈硬化、心臟病及中風的可能。適量的糖有益健康，但過量攝取就會增加體重，引發糖尿病、高血壓、心臟病等疾病。大量攝取脂肪容易導致肥胖，而肥胖是老化的極大元凶，還會提高血液中的壞膽固醇，增加心血管疾病風險。
4、清理廚房
相信年假過後，冰箱裡還有剩下一堆食物，時時刻刻在誘惑著你，所以不妨立即整理廚房，把過年囤積的一堆零食送給鄰居、家人或朋友。
5、購買健康食品
在把廚房整理乾淨後，就是時候去買一些健康的食物，來改善自己的飲食習慣。優先選擇新鮮或有機的蔬菜、豆類、堅果、燕麥等全穀物，讓平時忙於工作的你，能方便又快速地準備健康的一餐。
除了以上幾點，你也可以多到戶外呼吸新鮮空氣，並且加強日常鍛鍊，比如散步、瑜伽或慢跑，將有助於改善情緒和提高專注力，同時讓身體好好放鬆。當然，每晚也盡量早睡，有了穩定和足夠的睡眠，身體狀況自然會變得更好！
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