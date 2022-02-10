過年放縱飲食很難瘦？6招教你「排毒減肥法」淨化身體

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根據國外媒體Eat Right的報導，身體的毒素分為體內的毒素和體外的毒素。通常，外在的毒素會經由不健康的飲食、吸菸等方式進入身體裡，而體內的毒素則是身體進行代謝後的廢棄物，例如消化分解蛋白質產生尿酸及尿素、消化分解葡萄糖產生乳酸、消化分解脂肪產生膽固醇。
自然排毒方式
如果人體裡的毒素堆積太多，身體就會出現各種症狀，像是臉上長痘痘、皮膚乾燥、頭痛、容易疲倦和便秘等問題。一般人都是透過尿液、排便和流汗來達到排毒的目的，但如果想快速趕走體內的毒素，絕不是只靠上廁所就能解決，而是必須改善飲食和生活作息來增強肝臟和腎臟的排毒功能。
想要排毒不要聽信偏方 6招教你促進身體排毒
市面上有很多號稱可以排毒的藥物，但對於健康有問題的人、飲食失調的人、長期服用多種藥物的人以及孕婦來說，有可能會造成潛在風險。如果想要增強人體的排毒功能，專家提供6個方法供大家參考：
1、每天要摄取充足的水分，讓身體毒素能藉由尿液排出。
2、多攝取富含纖維質及維生素的新鮮蔬果和全穀食物，以確保腸道健康。
3、攝取具有修復和補助功能的食物，如優質蛋白質，以維持體內的穀胱甘肽水平。
4、避免增加肝臟負擔的加工食物，如醃漬、煙燻、燒烤、油炸和辛辣的飲食。
5、補充益生菌或自然發酵的食物，抑制腸道有害菌的生長，加速排除有害物質。
6、選擇服用多種維生素或多種礦物質前，務必先咨詢營養師的看法。
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