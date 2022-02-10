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過年放縱飲食很難瘦？6招教你「排毒減肥法」淨化身體

過年放縱飲食很難瘦？6招教你「排毒減肥法」淨化身體
過年放縱飲食很難瘦？6招教你「排毒減肥法」淨化身體

每日健康-每日都做得到的健康

2022-02-10 17:00:44

農曆新年期間，大家都放縱飲食，低營養的放肆飲食和超量的酒精吸收，會減緩新陳代謝的速度，從而造成水腫和肥胖問題。然而，現代人都想瘦，而以少吃或餓肚子的方式瘦身，只會讓身體更容易感受飢餓。近年來，有越來越多人提倡「排毒減肥法」，以健康的飲食來淨化身體和幫助身體回歸原本的狀態。

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身體的毒素來源

根據國外媒體Eat Right的報導，身體的毒素分為體內的毒素和體外的毒素。通常，外在的毒素會經由不健康的飲食、吸菸等方式進入身體裡，而體內的毒素則是身體進行代謝後的廢棄物，例如消化分解蛋白質產生尿酸及尿素、消化分解葡萄糖產生乳酸、消化分解脂肪產生膽固醇。

自然排毒方式

如果人體裡的毒素堆積太多，身體就會出現各種症狀，像是臉上長痘痘、皮膚乾燥、頭痛、容易疲倦和便秘等問題。一般人都是透過尿液、排便和流汗來達到排毒的目的，但如果想快速趕走體內的毒素，絕不是只靠上廁所就能解決，而是必須改善飲食和生活作息來增強肝臟和腎臟的排毒功能。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
想要排毒不要聽信偏方  6招教你促進身體排毒

市面上有很多號稱可以排毒的藥物，但對於健康有問題的人、飲食失調的人、長期服用多種藥物的人以及孕婦來說，有可能會造成潛在風險。如果想要增強人體的排毒功能，專家提供6個方法供大家參考：

1、每天要摄取充足的水分，讓身體毒素能藉由尿液排出。

2、多攝取富含纖維質及維生素的新鮮蔬果和全穀食物，以確保腸道健康。

3、攝取具有修復和補助功能的食物，如優質蛋白質，以維持體內的穀胱甘肽水平。

4、避免增加肝臟負擔的加工食物，如醃漬、煙燻、燒烤、油炸和辛辣的飲食。

5、補充益生菌或自然發酵的食物，抑制腸道有害菌的生長，加速排除有害物質。

6、選擇服用多種維生素或多種礦物質前，務必先咨詢營養師的看法。

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