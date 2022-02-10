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女生總是「不想要」？ 揭秘男女性慾低下的主要因素

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女生總是「不想要」？ 揭秘男女性慾低下的主要因素

每日健康-每日都做得到的健康

2022-02-10 17:00:44

性愛是維繫夫妻關係的重要元素，如果其中一方長期不能享受性事，導致雙方性生活不協調而又不去正視，兩性關係定必有所影響。

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根據國外媒體Mayo Clinic Health System的報導，女性比男性更容易患上「性冷感」，這種性功能障礙導致患者對性愛失去衝動和感覺，而男女的性慾低下問題有可能是受到生理、心理和環境的狀態影響。以下就整理出男性和女性缺乏性慾的主要原因：

男性性冷感

1、慢性疾病像是肥胖、高血壓、糖尿病、氣喘等，都會影響性功能。

2、進入更年期、男性荷爾蒙過低，可能導致性慾下降、勃起困難、體能變差等。

3、一些人可能仍對性愛感興趣，但卻排斥親密接觸，選擇邊看成人影片邊手淫，要是出現類似行為，就應該咨詢專業醫生進行心理治療。

4、有時候夫妻相處久了，會因為變得過於熟悉，導致對彼此失去性吸引力、沒有新鮮感。

5、服用利尿劑、抗憂鬱藥物、胃藥，也會影響男性勃起功能、延緩性高潮，甚至甲狀腺亢進藥物服用過量，都有可能影響性慾。

女性性冷感

1、在懷孕，產後，或是哺乳時，女性缺乏性慾是很正常的現象，但忙於家務和照顧小孩的生活壓力和疲憊感，會大大降低女性的性慾。

2、服用避孕藥會改變女性荷爾蒙，影響性慾，長時間也可能引發女性性興奮障礙的問題。

3、肥胖、對自己的身體沒信心、認為自己沒有吸引力，都會導致焦慮和性慾減退。

4、陰道乾澀、性交疼痛都會影響性愛的愉悅感。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
性冷感不該被漠視  重新點燃性慾

醫師建議，若伴侶間有性慾障礙的問題，應尋求專業協助。若是生理引起的性慾障礙，首要是將慢性疾病治療好，或減少使用會影響性慾的藥物；若是心理引起的性慾障礙，不妨在精神專科醫師和心理師的陪伴下，進行伴侶協談，來探究原因。

此外，夫妻也能嘗試一下幾個小貼士：

1、做有氧運動來塑造完美體態，並且改善情緒。

2、夫妻兩人計劃一次短暫的旅行，找回曾經的火花。

3、好好溝通，多陪伴彼此和了解對方的內心想法。

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