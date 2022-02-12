168斷食不夠看？「66飲食法」女星瘦身最愛：保持好身材

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏說，這點跟168斷食法拉長夜間空腹時間的原理很相似，在斷食時，身體會進入「分解模式」，也讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間，不再增加腸胃負擔，因為空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。
高敏敏提醒，除了上述所說，以下「3不碰法則」也很重要，那就是「不碰加工食物」、「不碰油炸物」和「不碰冰冷飲料」，因為這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手，不過這麼簡單的3不碰原則，對現代人來說還是有些困難。
而在執行66飲食法時，若真的感到飢餓，可以用4種方法改善，第一「多喝水」，提高喝水量可以避免飢餓感、第二「適量黑咖啡」，能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪、抗氧化、第三「吃低GI、高飽足感的水果」，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯和第四「吃蔬菜」，蔬菜熱量低、富含膳食纖維，多多益善。
但是，在努力減緩橫向發展之餘，也必須清楚了解自己適不適合各種飲食法、斷食法，高敏敏就建議有「4種症狀」的人，不要隨意嘗試。第一「高血糖／糖尿病患者」，易血糖過低、暈眩、第二「懷孕／哺乳媽」，需要充足營養，宜少量多餐，不適合空腹太久、第三「飲食失調疾病者」，暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食和第四「青少年／成長中孩童」，此時期需要充足均衡的能量營養。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】