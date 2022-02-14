這款鞋你怎麼叫？內行嘆「99%台人都認錯」 簡易認法曝
市面上銷售的鞋款百百種，讓消費者目不暇給，可其實部分經典鞋有著淵遠歷史，卻因為商家誤植及消費者誤認，使其原名消失在眾人視野。就有位對鞋相當有研究的網友發文，希望能替市場上「不正確的牛津鞋」正名，該文發出後獲得許多懂鞋人的贊同。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:58:29
原PO於Dcard中發文，表示自己在台灣網拍中發現一個亂象，凡是皮鞋形式的女鞋一律被稱為牛津鞋，時至今日仍未改正，這讓他相當看不下去，於是來分享何謂真正的「牛津鞋」，以及常被誤認為牛津鞋的「德比鞋」。
德比鞋，英文名Derbys，是常在台灣市場中被誤認為牛津鞋的鞋款，其特色為是開放式鞋襟，用來綁鞋帶的鞋襟裁片與鞋面並不相連。
牛津鞋，英文名Oxfords，與德比鞋相較後能明顯看出，該鞋鞋襟與鞋面一體相連，屬封閉式鞋襟，鞋舌被藏在裡面。
總而言之，德比鞋鞋襟開放、牛津鞋鞋襟封閉，掌握辨識方法以後，消費者在市面上購鞋時也該擦亮雙眼，以免買錯鞋還不自知。眾人回覆「長知識了」、「今天才知道原來還有德比鞋」、「推，希望多一點人知道正確的講法，之前看到有人講錯被糾正還拿網拍圖來反駁，覺得頭痛ಠ_ಠ」、「慌！我以為全部都是皮鞋，只是形狀不同，學到了，謝謝原PO」。 （編輯：李惠婷）