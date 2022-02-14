GoShare® 跨足美妝界！牽手 Kiehl’s 推出二月專屬默「契」厚禮
GoShare 首次跨界攜手來自紐約的保養品牌 Kiehl’s 契爾氏，打造二月限定的獨家驚喜：只要於 GoShare App 參加指定騎士挑戰，完成 2 次騎乘即可在全台 Kiehl’s 專櫃免費兌換保養品，購買指定產品加碼享千元禮，於任一 Kiehl’s 專櫃不限金額消費再領百元騎乘金。
2GameSome - 有車賞
2022-02-14 11:55:00
騎乘就享 Kieh’s 三重好禮，激推組合一次收好收滿
即日起至 2/27，於 GoShare App 完成「二月專屬好默契」騎士挑戰 ，僅需 2 次有效騎乘即可獲得 $75 元騎乘金獎勵。3/10 前，至全台 Kiehl's 專櫃完成此次騎士挑戰之 GoShare App 畫面，即可於現場兌換三重好康，每個 GoShare 帳號限領一次。
Kiehl’s 專櫃提供免費專業肌膚諮詢，並依照個人膚質及保養偏好，送出精選產品體驗組（含 4 份，總價值超過$200 元）。
到台北信義新光三越 A11 館打卡全球唯一一家 Kiehl’s Coffee House，購買任一甜點、鹹食或飲品時，只要出示完成上述騎士挑戰之 GoShare App 畫面均可現折 $50 元，享受經典紐約輕食或新潮台味特調。
- 第二重：全球唯一 Kiehl’s Coffee House，任意消費現折 $50 元
凡購買任一容量之 Kiehl’s 激光極淨白淡斑精華，即可獲得總價值逾千元的亮白修護四件組贈禮。
- 第三重：最強明星精華好康，入手即贈千元 Kiehl’s 豪華回饋禮
→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定「二月專屬好默契 暢遊送 Kiehl’s」活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團。