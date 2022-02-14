▲ 2022年式VW T-Cross 抵台！車主換購優惠 82.8萬起

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T-Cross 擁有 385 至455 公升的行李廂空間，座椅打平可擴充至 1,281 公升，搭配可前後滑移 14 公分的後座椅，加上可前傾式前乘客座椅，即使是衝浪板或是長型物體都可輕鬆裝載。此外，全車系新增換檔撥片，並且搭載全新Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），230TSI Life以上車型更具有手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。
230TSI Style Design 車型採用專屬黑色 Design 套件，分別提供黑銀雙色 18 吋 Koln 輪圈、黑色後視鏡罩、Transition 黑與灰雙色 3D 立體設計內裝飾板，以及黑色 Diag 皮質混搭織布專屬座椅，而車色「金屬珊瑚藍」和「冰晶白」可另選配深藍 Design 套件，包含黑色 18 吋 Koln 輪圈、Transition 黑與深藍雙色 3D立體設計內裝飾板、深藍色搭配白色 Diag 皮質混搭織布專屬座椅。
T-Cross 全車系搭載 Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，230TSI Style Design 以上車型更有 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，按下 Travel Assist 快捷按鍵，一次啟動全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作，提供 Level 2 自動駕駛等級的安全科技防護。
此次以超值高分期、低利率貸款方案購入全新車款，即加贈第五年延長保固，如欲使用換購方案的車主，僅需將符合標準的 Volkswagen 乘用車出售給台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，可獲 4 萬元換購補助。
2022 年式 T-Cross 正式售價：
新台幣建議售價
22 年式 T-Cross 230TSI Comfort（收訂生產）
868,000 元
22 年式 T-Cross 230TSI Life
958,000 元
22 年式 T-Cross 230TSI Style Design
1,048,000 元
22 年式 T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,098,000 元