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史考特醫師指出，阿基里斯腱是很粗的肌腱，作用在於走路、跑步時腳步可像彈簧一樣延長收縮、吸收腳步的能量，使得步伐行進間更加省力，在結構不良、過度使用等情況下，便容易發炎、產生病變及疼痛，例如扁平足、過度跑步或走路等族群，而肥胖者因體重較重，會加重下肢所需承受的壓力，是各種足部問題的常見風險因子。
醫師建議，民眾如需久走、跑步，在此之前應先作過適度、漸進的訓練，或更換其他的訓練項目。扁平足可在鞋子內多添設可支撐足弓的鞋墊，以幫助降低足部負擔。肥胖者也建議以良好的方式進行減重，降低下肢所需承受的壓力。
另一方面值得注意的是，阿基里斯腱和足底筋膜息息相關，而筋膜是一整組的，足底筋膜又與阿基里斯腱相鄰，因此在足底筋膜炎出現時也常見合併阿基里斯腱發炎，反之也是如此，而足底筋膜炎的風險因子也多同於阿基里斯腱炎。
阿基里斯腱發炎按摩卻沒用？醫教４招改善：按摩點在別處。
在阿基里斯腱炎發作的當下，史考特醫師建議可用冰敷進行改善，其後熱敷，並主要以熱敷為主，可從患部溫度判斷。當患部溫度高於另一隻腳或其他身體部位，這代表著該處正處發炎狀態，而冰敷的目的在於降溫、降低發炎反應，此時就需冰敷；熱敷的目的在於促進血液循環、幫助組織修復，因此待患部降溫後，可多以熱敷為主。
在急性期應多讓患部休息，急性期過後可適度的多作些伸展運動，進行簡單的復健，例如弓箭步，患部置於後處，此步伐有助伸展。另外也可以用毛巾等物勾住腳指前足部位，將腳底板緩緩向內拉，此動作如弓箭步，也是個很好的伸展方式。
至於按摩，民眾常見哪裡痛就按摩哪裡，但按摩阿基里斯腱卻沒有用，對此史考特醫師表示，阿基里斯腱發炎時確實按摩也有助修復，但按摩的關鍵位置不在阿基里斯腱，而是在小腿肚。醫師解釋，阿基里斯腱是屬於肌腱組織，肌腱組織強韌堅固，難以透過按摩等方式放鬆，雖然按摩此處理論上不會造成其他傷害，但也不會有所效果。正確且有用的按摩方式，應按摩與阿基里斯腱合為一組的肌肉組織，距離最近的就是小腿肌肉，因此當阿基里斯腱發炎時可透過按摩小腿肚肌肉的方式進行，藉此達到舒緩的效果。
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