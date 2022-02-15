陳美鳳情人節被「求婚」！小鮮肉街頭下跪 複製偶像劇
陳美鳳在昨（14日）情人節跟觀傳局長劉奕霆一起逛士林夜市，賞燈及吃美食。在觀賞燈籠的同時，陳美鳳意外發現節目《娛樂超skr》送給自己的戒指掉了，主持人小路及阿甘發現地上閃閃發亮的戒指，反應超快的小路隨即把戒指撿起來，立刻下跪將她把戒指帶好，而旁人看到作勢求婚的大動作，紛紛在旁邊起鬨，陳美鳳笑說好開心竟然在情人節「被求婚」，偶像劇般情節讓她「小鹿亂撞」。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-15 15:15:46
陳美鳳表示最近年後工作滿檔，雖然昨天沒有跟著《黃金歲月》演員一起吃湯圓，但搭檔洪都拉斯真的很可愛，吃元宵還記得朝著電視的她餵食，這真的誠意十足，是最棒的情人節禮物。人在台北燈節的陳美鳳除了賞燈、買美食，還跟路人玩起猜燈謎遊戲，讓陳美鳳直呼時間真的不夠，還有很多知名的美食都還沒來得及打包一份。尤其不是只有吃的吸引她，現場攤販有很多可愛的T恤，還有毛小孩的衣服，都想一一打包帶回家。
沿路許多粉絲搶著要合照，陳美鳳來者不拒，還特別親切的對方問候，更有《黃金歲月》忠實觀眾對她說：「采苓是生病了才沒答應你兒子的求婚。」要她當婆婆的多諒解，讓她哭笑不得。不過陳美鳳表示最近采苓（葉家妤飾演）跟崇輝（Gino飾演）的感情線，真的讓人很心疼，因為采苓是生病不敢跟大家說，心酸委屈都往心裡吞，眼睛都哭腫了，而崇輝是一直想彌補過去沒有照顧到母女愧疚的心，所以她在劇中成了夾心餅乾，大嘆比三角戀還更左右為難。