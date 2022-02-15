COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

陳美鳳情人節被「求婚」！小鮮肉街頭下跪　複製偶像劇

▲陳美鳳（右二）開心收戒指，坦言內心小鹿亂撞。（圖／民視提供）
▲陳美鳳（右二）開心收戒指，坦言內心小鹿亂撞。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-15 15:15:46

陳美鳳在昨（14日）情人節跟觀傳局長劉奕霆一起逛士林夜市，賞燈及吃美食。在觀賞燈籠的同時，陳美鳳意外發現節目《娛樂超skr》送給自己的戒指掉了，主持人小路及阿甘發現地上閃閃發亮的戒指，反應超快的小路隨即把戒指撿起來，立刻下跪將她把戒指帶好，而旁人看到作勢求婚的大動作，紛紛在旁邊起鬨，陳美鳳笑說好開心竟然在情人節「被求婚」，偶像劇般情節讓她「小鹿亂撞」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲左起小路、亞美將、陳美鳳跟台北觀光局長劉奕霆（大熊）、阿甘一起在台北燈節賞燈合影。（圖／民視提供）
▲左起小路、亞美將、陳美鳳跟台北觀光局長劉奕霆（大熊）、阿甘一起在台北燈節賞燈合影。（圖／民視提供）
陳美鳳表示最近年後工作滿檔，雖然昨天沒有跟著《黃金歲月》演員一起吃湯圓，但搭檔洪都拉斯真的很可愛，吃元宵還記得朝著電視的她餵食，這真的誠意十足，是最棒的情人節禮物。人在台北燈節的陳美鳳除了賞燈、買美食，還跟路人玩起猜燈謎遊戲，讓陳美鳳直呼時間真的不夠，還有很多知名的美食都還沒來得及打包一份。尤其不是只有吃的吸引她，現場攤販有很多可愛的T恤，還有毛小孩的衣服，都想一一打包帶回家。

▲陳美鳳除夕特別節目的戰袍尺度極大。（圖／民視提供）
▲女神陳美鳳情人節獻給台北民眾。（圖／民視提供）
沿路許多粉絲搶著要合照，陳美鳳來者不拒，還特別親切的對方問候，更有《黃金歲月》忠實觀眾對她說：「采苓是生病了才沒答應你兒子的求婚。」要她當婆婆的多諒解，讓她哭笑不得。不過陳美鳳表示最近采苓（葉家妤飾演）跟崇輝（Gino飾演）的感情線，真的讓人很心疼，因為采苓是生病不敢跟大家說，心酸委屈都往心裡吞，眼睛都哭腫了，而崇輝是一直想彌補過去沒有照顧到母女愧疚的心，所以她在劇中成了夾心餅乾，大嘆比三角戀還更左右為難。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀