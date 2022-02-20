曾被說是「靠爸爛團」 TRASH演唱會門票9分鐘完售
TRASH 2022年出道12年首場大型演唱會《Holy Trip! 精神時光屋》於今(2/19)正式開賣！繼早鳥票順利售罄；今全區開放售票更再創佳績，9分鐘的時間即宣布完售，再度創下TRASH出道以來的紀錄！TRASH全員開心的說：「真的很謝謝大家，我們一直提醒自己平常心，但當然內心還是非常雀躍，謝謝所有小垃圾、還有身旁的同事們陪我們走到這一刻！大家5/14演唱會見！」而目前寬宏藝術與華納音樂也正在研討後續是否加場，回饋一路支持TRASH的粉絲！
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 01:00:00
今年5/14將在台北流行音樂中心舉辦出道生涯的首場大型演唱會，TRASH四人笑說心情難免忐忑，而在本週一早鳥票順利售罄之後，他們皆表示像是吃下定心丸，平常心迎接今日演唱會的正式售票。然而中午一開放啟售，不到幾分鐘的時間，竟又再一次迎來「完售」捷報，讓TRASH直呼：「太扯了吧！」他們緊接著相約開起香檳慶祝！
阿夜表示：「以前還沒加盟華納音樂的時候，常看到網友會在底下留言笑我們是『靠爸爛團』。這一次完售對我們有特別的意義，除了我們自己的努力，還有一路相伴的歌迷我們才能走到這裡。」他們分享當時在做專輯《Holy Trip!》時，是抱持著「做出自己喜歡」的音樂為主旨，不預設任何立場；最後當做出了團員們覺得已經是「最好」的作品時，得失心反而沒這麼重了。透露過去入圍金曲獎卻與獎項擦身而過的當下，大家都覺得有些喪氣，如今他們一切都抱持著「是你的就是你的」的佛系心態面對所有事。TRASH也笑說：「那時因為沒得獎，還難得的看到博文流下眼淚，不過現在大家的心態都變得更正向，該是我們的總有一天會來的！就像今天的完售，真的太開心了！」
隨著演唱會門票順利完售，網路上也開始陸續出現黃牛票，TRASH表示其實自週一早鳥票完售時，就已在相關社團看見不少人開始拋售黃牛票，讓他們大感訝異。TRASH呼籲粉絲們千萬別讓黃牛猖獗，堅持透過正常管道購買，才能杜絕黃牛。TRASH最後則再次與大家相約5/14《Holy Trip! 精神時光屋》演唱會上見！（編輯：薛羽彤）