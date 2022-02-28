疫情打亂收入　泰國乞丐從單日7千銖縮水到50銖

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不過，在泰國，乞討實際上是屬於違法行為，泰國內閣在2015年批准新的「乞丐條例」。新規規定，將針對有組織的行乞活動進行取締，並以人口販賣和詐騙行為論處。
阿努功表示，行乞會帶來一系列如人口賣運、使用或虐待童工以及其它刑事犯罪，因此泰國政府積極杜絕乞丐行為；此外，許多乞丐都是來自鄰國，有的是有經濟困難，有的是想到泰國謀生；不過，泰國民眾信佛，大多樂善好施，這反而造成外國乞丐的人數不斷增加。
曾有數據顯示，泰國近半數乞丐是外籍人士，大多來自柬埔寨、寮國、緬甸、越南，且不少是有組織的「職業乞丐團體」，有人蛇組織拐騙兒童、長者，甚至身障人士，強迫他們行乞。然而，有調查發現，在泰國行乞往往會有不錯的收入，因此很多乞丐不願意「轉換跑道」。
對於乞丐行為，泰國政府針對個人或團體有不同的處置方式。阿努功表示，對於個人乞丐行為，政府將予以收容，或者提供職業培訓，讓他能夠自食其力，若有身障也將會協助送至殘障人士收容中心。
至於有組織的乞討活動，阿努功則說，例如指使、誘騙、強迫他人行乞，並從中抽成，該行為將被視為人口販賣的犯罪行為，將被依法嚴懲。
對於乞丐行為，泰國政府針對個人或團體有不同的處置方式。阿努功表示，對於個人乞丐行為，政府將予以收容，或者提供職業培訓，讓他能夠自食其力，若有身障也將會協助送至殘障人士收容中心。
至於有組織的乞討活動，阿努功則說，例如指使、誘騙、強迫他人行乞，並從中抽成，該行為將被視為人口販賣的犯罪行為，將被依法嚴懲。