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疫情打亂收入　泰國乞丐從單日7千銖縮水到50銖

▲疫情之下，泰國乞丐的收入隨著許多民眾荷包縮水，也跟著大幅下滑。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲疫情之下，泰國乞丐的收入隨著許多民眾荷包縮水，也跟著大幅下滑。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-28 10:00:00

新冠疫情流行期間，泰國民眾荷包大縮水，連帶讓依賴民眾愛心維生的乞丐「收入」跟著大幅下滑。有數據顯示，在疫情前，有的乞丐單日最高收入可以達到7000銖（約新台幣6062元），但疫情下竟縮水至50銖（約新台幣43元）。

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社會發展與福利廳廳長阿努功近期針對解決曼谷乞丐問題進行會議。會議中，一份統計數據顯示，乞丐的收入取決於所在的地點，以曼谷這種重要經濟區來說，日均收入可以達到1000（約新台幣866元）至2000銖（約新台幣1732元），「較有能力」的乞丐可以每天賺到6000 （約新台幣5196元）至7000銖；不過在疫情期間，各地乞丐的收入都大幅下滑，平均每日約剩50銖。

不過，在泰國，乞討實際上是屬於違法行為，泰國內閣在2015年批准新的「乞丐條例」。新規規定，將針對有組織的行乞活動進行取締，並以人口販賣和詐騙行為論處。

阿努功表示，行乞會帶來一系列如人口賣運、使用或虐待童工以及其它刑事犯罪，因此泰國政府積極杜絕乞丐行為；此外，許多乞丐都是來自鄰國，有的是有經濟困難，有的是想到泰國謀生；不過，泰國民眾信佛，大多樂善好施，這反而造成外國乞丐的人數不斷增加。

曾有數據顯示，泰國近半數乞丐是外籍人士，大多來自柬埔寨、寮國、緬甸、越南，且不少是有組織的「職業乞丐團體」，有人蛇組織拐騙兒童、長者，甚至身障人士，強迫他們行乞。然而，有調查發現，在泰國行乞往往會有不錯的收入，因此很多乞丐不願意「轉換跑道」。

對於乞丐行為，泰國政府針對個人或團體有不同的處置方式。阿努功表示，對於個人乞丐行為，政府將予以收容，或者提供職業培訓，讓他能夠自食其力，若有身障也將會協助送至殘障人士收容中心。

至於有組織的乞討活動，阿努功則說，例如指使、誘騙、強迫他人行乞，並從中抽成，該行為將被視為人口販賣的犯罪行為，將被依法嚴懲。


對於乞丐行為，泰國政府針對個人或團體有不同的處置方式。阿努功表示，對於個人乞丐行為，政府將予以收容，或者提供職業培訓，讓他能夠自食其力，若有身障也將會協助送至殘障人士收容中心。

至於有組織的乞討活動，阿努功則說，例如指使、誘騙、強迫他人行乞，並從中抽成，該行為將被視為人口販賣的犯罪行為，將被依法嚴懲。


 

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