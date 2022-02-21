減重除運動更要吃得正確 可搭配中醫針灸調理達到目標

31 歲林小姐身高 159 公分，體重高達 90 公斤，身體質量指數 (BMI) 為 35.5 ，因為體重過重已困擾 6 年。由於身體過重也造成了膝蓋痠痛、走路易喘的狀況。林小姐透過飲食控制與輕度有氧運動減重，但實行 1 年多以來成效不佳，加上容易感到疲倦，於是尋求中醫協助。經由中醫調理 1 年半後，已成功減重近 25 公斤，目前仍持續回診。

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林小姐就診時表示，自己食慾很好，嗜吃甜膩食物，也很容易感到飢餓，久而久之養成吃宵夜的習慣。且因工作需求，需時常試飲含糖飲料，加上平時較少運動，當發覺自己身體開始出現痠痛及易喘狀況，於是決心減重。剛一開始每天3餐增加水煮餐點，也將吃宵夜的習慣戒掉，再配合一週兩次、每次 45 分鐘的瑜珈運動，並未服用減重藥品及健康食品，但成效不佳，才透過中醫調理體質協助減重。

台南市立醫院中醫部醫師曾碩平表示，林小姐證型上主要屬於脾虛兼有痰濕的情形，因此治療上給予健脾燥濕的防己黃耆湯加上茯苓、澤瀉、麻黃 … 等藥，依體質加減。再針灸水分、大橫、中脘、天樞、關元 ... 等穴道抑制饑餓感，另外給予飲食、運動和睡眠等方面的生活型態建議。看診 3 個月後，林小姐體重減輕了 9 公斤，且維持良好的體力和肌肉量，持續 1 年的治療下，體重已減輕至 67 公斤，身體質量指數 (BMI) 也降為 24.6 ，期間沒有復胖也沒有明顯副作用。







曾碩平指出，女性身體質量指數 (BMI) 高於 27 就屬於輕度肥胖， 體重過重是現代人常見的通病，除了體態不佳之外，也嚴重影響健康，十大死因中的癌症、腦血管疾病、心臟疾病和糖尿病 ... 等都和過度肥胖息息相關。正確的減重可以尋求專業中醫師評估，能根據個別體質和生活型態訂定有效率且個人化的減重計畫，制定適當的目標體重，給予適切的個人化飲食和運動建議，並透過服用中藥調理體質和針灸刺激穴道，協助抑制食慾和增加代謝，並調理減重期間可能出現的各種問題，才能達到健康減重的目標。





