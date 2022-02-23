噁男趁女同事酒醉性侵　事後詭辯：她對我有意思

台北市一名張姓男子，因貪圖同事美色，竟趁某次聚會灌醉女同事，並藉口送她回家性侵得逞，豈料張男開庭時竟矢口否認有強迫發生性行為，甚至為了開脫罪嫌，還說出「我覺得她對我有意思」等語，案經審理認為張男毫無悔意，依乘機性交罪，判處有期徒刑3年6月，台灣高等法院也在上月27日駁回上訴。
編輯中心／綜合報導
2022-02-23 16:09:26
據了解，事發當日，該女混酒飲用，到要離開時已意識不清，另一名楊姓男同事表明2人住處相近，可以順道送她回家，張男見狀隨即自告奮勇表示可以幫忙，2人送她回去後便各自離開，不料張男竟偷走女同事鑰匙，目送楊男離開後再潛回房內性侵得逞。
在法院上張男拒不認罪，並說出我覺得她對我有意思等話為自己開罪，然此詭辯卻被楊男打臉，楊男指出平日並沒有看過被告與告訴人有何特別親密行為，僅為一般同事；判決也顯示，受害人事發至今仍無法走出陰霾，身心、工作均受此事影響甚鉅，且需長期接受心理治療，才得以維持日常生活，張男上訴指原審量刑過重，顯無足採信，故予以駁回。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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