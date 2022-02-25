郭書瑤採蜜差點被蜂叮　鍾瑶1分鐘即刻救援

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首先由愛好刺激活動的鍾瑶先行體驗，當被拉到兩層樓高，大膽的她也直呼好恐怖，沒想到一個擺盪過後，鍾瑶馬上恢復元氣，開心的享受高空擺盪，還大喊：「是海盜船耶！好好玩喔！」快下來前鍾瑶還覺得可惜想再盪高一點。輪到郭書瑤時，因為她身型嬌小，擺盪幅度比鍾瑶更大，讓她嚇得在空中尖叫大喊好恐怖，讓在地面得鍾瑶笑到不行。至於那兩千元，郭書瑤說當天晚上就把錢匯回給鍾瑶，沒想到鍾瑶馬上又匯回來，還說要就是要玩真的才好玩，也讓郭書瑤笑說：「她就是一個很會來真的的女生」。
兩人也隨著養蜂人家體驗從五萬隻蜜蜂的蜂窩中採集蜂蜜，身穿防護裝的郭書瑤還挑戰把整片密密麻麻為數眾多的蜜蜂抖落，雖然挑戰成功，但有隻蜜蜂竟然趁隙鑽進她的防護裝裡，郭書瑤當下雖然有些害怕，但想到鍾瑶在身邊就沒那麼可怕，果然一看到郭書瑤有狀況，鍾瑶馬上幫忙，不到一分鐘就順利把蜜蜂趕出來，郭書瑤說因為感覺鍾瑶就是個能力很強的女生，跟她一起就不用怕。
郭書瑤與鍾瑶因拍戲認識，郭書瑤一句從來沒有露營過讓鍾瑶記在心裡，殺青酒當天就對她說一定帶她去露營，而且沒多久鍾瑶說到做到，讓郭書瑤獲得露營初體驗，兩人擠在小小帳棚裡睡覺，共睡一晚培養出好感情。這次兩人在櫻花樹下合力俐落的搭起帳篷，連客廳帳都搭好，隨即兩人到營區附近走走，一踏進製作單位準備的精美小木屋，看到塌塌米地板、床鋪，還有舒服的暖氣，讓兩人立刻倒戈，笑問可不可以換個地方住，當場把之前辛苦搭好的帳蓬拋諸腦後，還不顧形象的很自然的躺在床鋪上，鍾瑶笑說：「人生就求這一個睡」。（編輯：薛羽彤）