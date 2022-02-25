吃到黃金色皮蛋！見「內餡流沙」憂過期 網勸：這更好吃
皮蛋特殊的口感，讓不少台灣民眾相當喜愛，深黑的外表更是皮蛋獨有的特色，但近日，有男子將媽媽送得皮蛋剝開後，卻發現皮蛋外觀呈現金黃色，剖半後更留出橘黃色的蛋黃內餡，與常見的黑色皮蛋相當不同，讓他十分憂心是否已經變質了，不料，多數網友看了則急勸他別扔，更表示「這種更美味」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 19:17:28
根據原PO於《爆廢公社》表示，最近媽媽拿了兩顆皮蛋給他，剝開後卻與常見的皮蛋相當不同，自己也是第一次看到，讓他感到憂心的是，媽媽平時較為節儉，經常把東西放到過期也不扔，只好上臉書社團發問，這種金黃色的皮蛋是否過期了？
不料網友一看，卻發現原PO貼出的照片，應該非一般用鴨蛋做成的皮蛋，而是使用雞蛋製成的黃金皮蛋，「沒意外的話這是用雞蛋做的皮蛋」、「比較少有，小時候吃過兩次，口感比較不一樣」、「我剛才才吃而已，那是黃金皮蛋」、「這是雞蛋做的皮蛋⋯口感很Q」、「這個是好吃的皮蛋，你賺到」、「這個好吃，但好難買得到」。
雖然市面上有使用雞蛋製成的黃金皮蛋，但因原PO並無法確認產品包裝上的正確名稱，不少網友仍建議不要冒險，「黃色（皮蛋），如果買的時候沒註明是黃金皮蛋，不建議吃」、「我認知的皮蛋不一樣，是我就不吃了」。（編輯：鍾怡婷）