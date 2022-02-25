COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吃到黃金色皮蛋！見「內餡流沙」憂過期　網勸：這更好吃

▲原PO見到外觀不同的皮蛋，擔心已經過了保存期限。（圖／取自《爆廢公社》）
▲原PO見到外觀不同的皮蛋，擔心已經過了保存期限。（圖／取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 19:17:28

皮蛋特殊的口感，讓不少台灣民眾相當喜愛，深黑的外表更是皮蛋獨有的特色，但近日，有男子將媽媽送得皮蛋剝開後，卻發現皮蛋外觀呈現金黃色，剖半後更留出橘黃色的蛋黃內餡，與常見的黑色皮蛋相當不同，讓他十分憂心是否已經變質了，不料，多數網友看了則急勸他別扔，更表示「這種更美味」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友分享，使用雞蛋製成的黃金皮蛋外觀。（圖／取自《爆廢公社》留言）
▲網友分享，使用雞蛋製成的黃金皮蛋外觀。（圖／取自《爆廢公社》留言）
根據原PO於《爆廢公社》表示，最近媽媽拿了兩顆皮蛋給他，剝開後卻與常見的皮蛋相當不同，自己也是第一次看到，讓他感到憂心的是，媽媽平時較為節儉，經常把東西放到過期也不扔，只好上臉書社團發問，這種金黃色的皮蛋是否過期了？

不料網友一看，卻發現原PO貼出的照片，應該非一般用鴨蛋做成的皮蛋，而是使用雞蛋製成的黃金皮蛋，「沒意外的話這是用雞蛋做的皮蛋」、「比較少有，小時候吃過兩次，口感比較不一樣」、「我剛才才吃而已，那是黃金皮蛋」、「這是雞蛋做的皮蛋⋯口感很Q」、「這個是好吃的皮蛋，你賺到」、「這個好吃，但好難買得到」。

雖然市面上有使用雞蛋製成的黃金皮蛋，但因原PO並無法確認產品包裝上的正確名稱，不少網友仍建議不要冒險，「黃色（皮蛋），如果買的時候沒註明是黃金皮蛋，不建議吃」、「我認知的皮蛋不一樣，是我就不吃了」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀