突前胸痛到後背　6旬翁主動脈剝離「做這事」救回一命

我是廣告 請繼續往下閱讀
主治醫師、心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離在發作前感覺一切正常，發作之後，狀況會急轉直下，而主動脈剝離依據剝離的部位分為A、B兩型，其中，A型主動脈剝離位置包含升主動脈，容易影響腦部、心臟，每過1小時死亡風險就會增加1%，且各種急性併發症陸續出現，進展很快，死亡率很高，必須盡快手術切除發生剝離的主動脈，然後以人工血管重建主動脈。
蘇姓患者屬於呈現典型的主動脈剝離症狀，經檢查後發現，屬於A型主動脈剝離，必須立即執行升主動脈人工血管置換手術。
有慢性病者 應遵循醫囑治療
進行主動脈剝離手術後的患者，劉殷佐主任建議，平時除了控制血壓、心跳，注意身體狀況之外，也不得搬重物以及進行激烈運動，並持續進行追蹤。
此外，一般民眾平時要將血壓、血脂、血糖控制好，這些慢性疾病都會影響血管的健康，若是有三高症狀，或者是檢查出血管狀態不佳的情形，就要趕緊就醫進行處理，才不會釀成不堪的後果。
氣溫低易致血壓飆 控制不佳恐引爆心血管
由於最近氣溫陡降，劉殷佐主任提醒，寒流一到，氣溫陡降，會導致血壓容易飆高，對高血壓患者而言，冬季血壓一旦控制不佳，就可能因血壓驟升下，造成主動脈剝離，因此務必注意自身的血壓變化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw