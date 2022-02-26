廢棄「隨身充」堆在家？內行1招秒賺翻 急勸：亂扔虧大
現代人使用手機的頻率大幅上升，為了出門在外不會電量不足，各大廠商紛紛推出行動電源，在外也可以隨時進行充電，而近日有網友發問，若是有已經沒在使用的行動電源該如何處理？對此，內行網友則建議，可以到超商中進行回收，就可以現抵消費金額。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 17:13:24
根據網友於《爆系知識家》發問，不知道已經壞掉的行動電源，該拿去資源回收還是通訊行回收？對此網友則特別提醒，「不能丟垃圾車喔！裡面壓縮後（會）產生爆炸傷到人」。
而內行人則建議，可以拿到便利超商交給店員回收，甚至依照回收數量可以累積優惠，現抵超商的消費金額，「7-11可以回收哦，應該說超商跟量販店都可以」、「（便利商店）回收看數量要看規定，可以換吃的，價錢超出就自己墊錢」。
事實上，Nownews先前曾報導過，根據7-11官網說明廢棄座充、旅充（行動電源）回收每組提供購物優惠折抵3元，除此之外還包括廢棄筆電回收，一台能獲得折價金120元；廢棄手機回收，一支則有12元折價金；而CD秤重每0.5公斤可以折抵8元；廢棄乾電池則是每0.5公斤能折抵5元，家中如果有這些不要的廢棄用品，不如拿來7-11做環保回收，還能賺一筆，可以說是一舉兩得！（編輯：鍾怡婷）