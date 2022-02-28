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天母人專屬開工小確幸！9家餐飲優惠　哈根達斯買2送1

▲天母人太有口福了，9家餐飲收假開工小確幸，3/1～3/8一連8天推出哈根達斯外帶買2送1、麻古茶坊全品項買5送1、酷聖石冰淇淋第2杯50元等優惠。（圖／翻攝自Häagen-Dazs FB）
▲天母人太有口福了，9家餐飲收假開工小確幸，3/1～3/8一連8天推出哈根達斯外帶買2送1、麻古茶坊全品項買5送1、酷聖石冰淇淋第2杯50元等優惠。（圖／翻攝自Häagen-Dazs FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-02-28 16:44:16

228連假巧遇好天氣，各地民眾無不把握陽光露臉的機會趕緊出遊，今（28）日最後一天面對收假煎熬的心情，趕快分享天母人開工小確幸給大家，大葉高島屋聯合高達9家餐飲品牌，一連8天給出優惠，包括哈根達斯外帶買2送1、麻古茶坊全品項買5送1、酷聖石冰淇淋第2杯50元等，上班族揪同事吃起來好划算，下班去採購再全家一起分享也不賴。在萬物皆漲、唯有薪水不漲的通膨時代，連去個北市動物園都即將要漲價，小資族除了要跟上五倍券200元變2000元加碼活動，也快來看看有哪些優惠好康。

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▲大葉高島屋3/1～3/8為期8天，祭出限時開工小確幸，集結美食街9間人氣糕點餐飲品牌推出消費優惠。（圖／大葉高島屋提供）
▲大葉高島屋3/1～3/8為期8天，祭出限時開工小確幸，集結美食街9間人氣糕點餐飲品牌推出消費優惠。（圖／大葉高島屋提供）
天母人太有口福了吧！大葉高島屋自3/1～3/8祭出為期8天的限時開工優惠小確幸，集結美食街9間人氣糕點餐飲品牌推出消費好康，而且3/5～3/6再加碼全館累積消費滿388元，兌換三不五時SPA課程折價券；滿588元再贈竹子湖海芋花。

▲人氣果粒茶麻古茶坊，開出雙北首間百貨店。（圖／大葉高島屋提供）
▲人氣果粒茶麻古茶坊，開出雙北首間百貨店。（圖／大葉高島屋提供）
春季全新進駐發跡自高雄的麻古茶坊，身為果粒茶創始品牌，將雙北首間百貨店開設於大葉高島屋，茶飲價位從物美價廉的單茶30元至飽足系105元飲品都有，領先其他餐飲搶先推出開幕慶全品項買5送1活動，自備環保杯還可折2元；讓人更加期待3月下旬即將進駐的日本人氣迴轉壽司「壽司郎」。

限時3/1～3/8！9家餐飲開工優惠小確幸

剛推出春季限定蜂蜜系列的哈根達斯Häagen-Dazs：外帶球冰杯裝，買2送1（2杯售價260元起）；購買3.5吋蛋糕（售價1,280元起）再贈草莓Bar雪糕

開出雙北首間百貨店的麻古茶坊：全品項茶飲買5送1；民眾自備環保杯可折2元。推薦季節限定「草莓提拉米蘇2.0、芝芝草莓果粒冰沙及芝芝金萱三Q」。

新鮮現做、可自由加上配料的酷聖石COLD STONE：3/4～3/8購買中杯以上冰淇淋，享同SIZE冰淇淋第2杯50元（每杯冰淇淋售價為190元～240元，約6折起）；限定白色系列蛋糕9折，會員享88折（售價1,480元起）。

象徵天然、無添加理念的無天家濃い豆乳：大瓶豆乳買4送1（每瓶售價105元起）；玫瑰檸檬塔6入特價488元（原價528元，約92折）。

主打冰淇淋泡芙的廣田洋菓子：栗子泡芙或草莓泡芙，每顆特價110元（原價120元，約92折）；草莓蛋糕與草莓泡芙組合，特價150元（原價160元，約94折）。

源於亞都飯店的麗緻坊：單片蛋糕，3件享8折（原價120元起）；草莓鮮奶油蛋糕88折（原價620元起）。

LHK Doux Cadeau法式燕窩甜品：燕窩美妍凍特價1,900元，買2送1（每盒原價2,850元）。

農純鄉滴雞精：膠原Q將，4盒特價3,888元（原價5,120元，約75折）；草莓大本山益生菌，特價1,080元（原價1,180元，約92折）。

利維喜LAC：回原膠原蛋白胎盤飲品，特價5,598元（8瓶 x 3，原價8,397元，約67折）；活性納麴Q10膠囊，特價3,380元（60粒 x 3，原價5,070元，約67折）。

▲主打冰淇淋泡芙的廣田洋果子。（圖／大葉高島屋提供）
▲主打冰淇淋泡芙的廣田洋果子。（圖／大葉高島屋提供）
▲象徵天然、無添加理念的無天家濃い豆乳。（圖／大葉高島屋提供）
▲象徵天然、無添加理念的無天家濃い豆乳。（圖／大葉高島屋提供）
▲源於亞都飯店的麗緻坊，蛋糕頗具水準，深受消費者喜愛。（圖／大葉高島屋提供）
▲源於亞都飯店的麗緻坊，蛋糕頗具水準，深受消費者喜愛。（圖／大葉高島屋提供）
▲新鮮現做、可自由加上配料的酷聖石冰淇淋。（圖／大葉高島屋提供）
▲新鮮現做、可自由加上配料的酷聖石冰淇淋。（圖／大葉高島屋提供）

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