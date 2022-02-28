天母人專屬開工小確幸！9家餐飲優惠　哈根達斯買2送1

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春季全新進駐發跡自高雄的麻古茶坊，身為果粒茶創始品牌，將雙北首間百貨店開設於大葉高島屋，茶飲價位從物美價廉的單茶30元至飽足系105元飲品都有，領先其他餐飲搶先推出開幕慶全品項買5送1活動，自備環保杯還可折2元；讓人更加期待3月下旬即將進駐的日本人氣迴轉壽司「壽司郎」。
限時3/1～3/8！9家餐飲開工優惠小確幸
剛推出春季限定蜂蜜系列的哈根達斯Häagen-Dazs：外帶球冰杯裝，買2送1（2杯售價260元起）；購買3.5吋蛋糕（售價1,280元起）再贈草莓Bar雪糕
開出雙北首間百貨店的麻古茶坊：全品項茶飲買5送1；民眾自備環保杯可折2元。推薦季節限定「草莓提拉米蘇2.0、芝芝草莓果粒冰沙及芝芝金萱三Q」。
新鮮現做、可自由加上配料的酷聖石COLD STONE：3/4～3/8購買中杯以上冰淇淋，享同SIZE冰淇淋第2杯50元（每杯冰淇淋售價為190元～240元，約6折起）；限定白色系列蛋糕9折，會員享88折（售價1,480元起）。
象徵天然、無添加理念的無天家濃い豆乳：大瓶豆乳買4送1（每瓶售價105元起）；玫瑰檸檬塔6入特價488元（原價528元，約92折）。
主打冰淇淋泡芙的廣田洋菓子：栗子泡芙或草莓泡芙，每顆特價110元（原價120元，約92折）；草莓蛋糕與草莓泡芙組合，特價150元（原價160元，約94折）。
源於亞都飯店的麗緻坊：單片蛋糕，3件享8折（原價120元起）；草莓鮮奶油蛋糕88折（原價620元起）。
LHK Doux Cadeau法式燕窩甜品：燕窩美妍凍特價1,900元，買2送1（每盒原價2,850元）。
農純鄉滴雞精：膠原Q將，4盒特價3,888元（原價5,120元，約75折）；草莓大本山益生菌，特價1,080元（原價1,180元，約92折）。
利維喜LAC：回原膠原蛋白胎盤飲品，特價5,598元（8瓶 x 3，原價8,397元，約67折）；活性納麴Q10膠囊，特價3,380元（60粒 x 3，原價5,070元，約67折）。